Progroup, 'Turquality Yönetim Danışmanlığı Ödülü'nü aldı
Yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Progroup, 'Turquality Yönetim Danışmanlığı Ödülü'nü aldı.
"Turquality doktoru" Dr. Salim Çam tarafından kurulan Progroup, 'Yılın Turquality Yönetim Danışmanlığı Ödülü'nü aldı.
Çam'a ödülü, gecenin sunumunu üstlenen Burcu Esmersoy ve Timur Acar verdi.
Çam ödülünü alırken, bu kategorideki ödülleri yurt dışından da alarak Türkiye'nin yönetim danışmanlığındaki gücünü dünyaya göstermeyi hedeflediklerini dile getirdi.
15 yıldır yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösterdiklerini anlatan Çam, bugüne kadar elde ettikleri tecrübe toplamı ve yaşam miktarının 200 yılı geçtiğini söyledi.