Progroup, Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülünü aldı

02 Temmuz 2018

17.Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Töreni, Ekovitrin tarafından, 1 Temmuz 2018 tarihinde yoğun bir katılım ile Wow İstanbul Hotel’de düzenlendi.

İş ve ekonomi dünyasının Oscarları arasında yer alan ödül töreninde, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ‘Yılın iş adamı ödülünü’, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ‘Yılın vakıf insanı ödülünü’, Dr. Salim Çam ‘Yılın yönetim danışmanlığı ödülünü’ alan isimler arasında yer aldı.

Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından, Dr. Salim Çam’a Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülü verildi.

Türk markalarının global bir oyuncu olmasına önderlik ettiklerini kaydeden Turquality Doktoru Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Dünya pazarlarına açılmayı hedefleyen Türk markalarına, stratejiler oluşturuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız Turquality çalışmaları ile Türk şirketleri, geleceğin peşinden koşan değil, geleceğin önünde ilerleyen oldular” dedi.

Progroup, Turquality İş Modelini oluşturdu

Danışmanlık sektöründe Turquality’yi iş modeli haline getiren Progroup, yönetim danışmanlığında dünyaca tanınan bir Türk şirketidir. Progroup tarafından işletmelere Turquality İş Modeli kapsamında; stratejik yol haritası, bütçe planlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetim, marka yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, aile şirketleri yönetimi, süreç iyileştirme yönetimi, maliyetleri düşürme yönetimi, gelişim yol haritası gibi geniş bir yelpazede hizmet veriliyor.

İşletmelerin çözüm ortağı oluyor

Progroup, İstanbul merkez ofisinin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışındaki ofis ağı, 20’yi aşkın profesyonel danışman kadrosu ve 120’nin üzerindeki eğitmeni ile bugüne kadar, dünya ve Türkiye’den binlerce eğitime ve danışmanlık hizmetine imzasını attı.

Global standartlardaki hizmet kalitesiyle müşterinin çözüm ortağı olan Progroup; THY, AGT, Arzum, Balparmak, Çilek, Dalgakıran, CMS, Ermaksan, Flormar, Gamateks, Gentaş, İnoksan, Kilim, Metal Matris, Polin, Penti, Sampa, Silverline, Sinbo, Sütaş, Uşak Seramik, Emak, Bernardo Bellini, Seçil Kauçuk, Polin Waterparks, Duru Bulgur, Mutlu Akü, Doğuş, Kütahya Seramik, Kütahya Porselen, Kıta Logistics ve Yatsan’ın aralarında bulunduğu birçok markaya hizmet vererek, bu markaların Turquality İş Modeli ile Turquality kapsamına girmelerini sağlamıştır.