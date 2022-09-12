Promena ve Scoutbee’den stratejik iş birliği

Türkiye'de stratejik satın alma platformlarından biri olan Promena, merkezi Almanya’da bulunan yapay zeka temelli tedarikçi bulma platformu Scoutbee ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Satın alma sektöründe son dönemde yükselişte olan iki markanın küresel çaptaki ortaklığı ile pandemiyle birlikte satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde aksamalarla mücadele eden şirketlerin küresel tedarikçi bulma ve satın alma deneyimlerinin güçlendirilmesi ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

İş birliği ile Promena müşterilerinin Scoutbee’nin tedarikçi havuzuna erişerek özellikle Avrupalı tedarikçilere daha hızlı ve etkin ulaşmaları, Scoutbee müşterilerinin ise Promena tedarikçi havuzunu kullanarak Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan tedarikçilere erişiminin artırılması mümkün olacak.

Scoutbee ile hayata geçirilen stratejik iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Zer Satış ve Promena Hizmetleri Direktörü Orçun Güven, şunları kaydetti: “Promena, Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Topluluğu’na mensup, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde uzmanlık sunan Zer çatısı altında faaliyet gösteriyor. Zer’in stratejik satın alma platformu olan Promena’da, tedarik değer zinciri boyunca müşterilerinin maliyet, operasyonel verimlilik ve büyüme fırsatlarına odaklanarak en yüksek iş değerini ortaya koymalarına destek vermeyi hedefliyoruz. En iyi hizmeti sunma anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor, aldığımız geri bildirimlerle ve global benchmark çalışmalarından öğrendiklerimizle platformumuzu sürekli geliştiriyoruz. Platforma sürekli olarak yeni yetkinlik ve özellikler kazandırıyoruz. Yapay zeka temelli tedarikçi bulma platformu Scoutbee iş birliğimiz de tam olarak bu yaklaşımın bir sonucu. Scoutbee ile müşterilerimizin tedarik zinciri ve satın alma süreçlerini, dijital platformlarımızın gücü ile daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürecek bir iş birliğine imza attık. Böylece tek bir kaynak ve lokasyona bağlı tedarik zincirlerinin sebep olduğu riskleri ortadan kaldıracak, farklı coğrafyalardan tedarikçi verilerinin toplanması sürecini verimli hale getirecek ve tedarik zinciriyle ilgili daha iyi kararlar alınmasına destek sağlayacağız.”

İş birliğine imza atan Scoutbee'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Gregor Stühler de, “Scoutbee olarak çözümlerimiz, müşterilerimizden gelen tedarikçi verilerine ve interneti devamlı tarayan yapay zeka destekli tarayıcılarımıza dayanıyor. Edinilen bu bilgileri değerlendirmek ve işlemek için, yapay zeka algoritmalarımızı uygulayarak müşterilerimize tedarikçi veri tabanının 360 derecelik bir görünümünü sunuyor ve hangi eylemlerin yapılması gerektiği konusunda fikir edinmelerini sağlıyoruz. Örneğin, müşterimizin tedarikçi çeşitliliği ilgili hedefleri varsa, birlikte çalışacakları alternatif tedarikçileri bulmalarına yardımcı oluyoruz. Sonuçlar, Scoutbee'nin yaptığı değerlemelerin şirketlere büyük katkı sağladığını gösteriyor. Promena'yla gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, bu bağlamda tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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