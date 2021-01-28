Prometeon, Türkiye yatırımlarını 150 milyon dolara çıkaracak

Endüstriyel lastik odaklı üretim yapan Prometeon, Türkiye yatırımlarına devam edecek. Şirket, gelecek 3 yıl içinde gerçekleştirmeyi hedeflediği 40 milyon dolarlık yeni yatırımla Türkiye'deki toplam yatırımını 150 milyon doların üzerine çıkaracak.

Prometeon tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, salgının etkileriyle zorlu geçen 2020 yılını Türkiye’de yüzde 35’lik rekor büyüme ile tamamladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, 2017-2020 dönemi için açıkladıkları 115 milyon dolar yatırımı tamamladıklarını ve bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitelerini 1,4 milyon adet lastiğe çıkardıklarını dile getirdi.

Dolgetta, yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine katma değer oluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Bunun için de Ar-Ge çalışmalarımızı önceliğimize alıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Bunun önemli bir kısmı Ar-Ge merkezimizi tamamlamaya tahsis edildi. Böylece, 2017-2023 arasında Türkiye’ye toplam doğrudan yabancı yatırım tutarımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak. Pandemi ve etkileri sona erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.