Prometeon Türkiye'ye yeni CEO

04 Mart 2020

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’da Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’luğu görevine Antonio Dolgetta getirildi.

Prometeon Lastik Grubu’na 2017 yılında katılan Dolgetta, ilk olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi CFO’luğunu üstlendi. Mart 2019'da Prometeon Lastik Grubu'nun dünyadaki 4 ana üretim merkezinden biri olan Mısır'da Prometeon Mısır CEO'su olarak görev almaya başlayan Dolgetta, Şubat 2020 itibarıyla Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin CEO'luğuna atandı.

Türkiye’de İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak, 2.800’den fazla çalışanı barındırıyor. Prometeon Türkiye’nin yönettiği bölgenin cirosu, toplam Grup cirosunun 1/3’ünü oluştururken, dünyadaki 2 fabrika (Türkiye ve Mısır), 1 Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor.

Antonio Dolgetta kimdir?

1998 yılında İtalya’daki Salerno Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Antonio Dolgetta, denetim alanında yüksek lisansını Roma'daki LUISS Business School'da tamamladı. Kariyerine 1998 yılında İtalya merkezli Pro Metal Arredi şirketinde Grup Kontrolörü (denetçi) olarak başlayan Dolgetta, 2001 yılında İtalyan Ferrero Group bünyesinde CFO olarak, İtalya ve Belçika'daki şirketlerin sorumluluğunu üstlendi. Dolgetta, 2001-2017 yılları arasında Ferrero Group bünyesinde İtalya, Lüksemburg, Çin ve Belçika dahil olmak üzere finans ve muhasebe alanında birçok üst düzey görev ve sorumluluk üstlendi. 2017’den bu yana Prometeon bünyesinde görev alan Dolgetta, finans ve muhasebe alanında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip bulunuyor.

Evli ve 4 çocuk babası olan Dolgetta, iyi derecede İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.