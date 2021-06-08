Propak Ambalaj'da hisse devri gerçekleşti

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj'ın hisse devrinin gerçekleştiğini duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket hisselerinin devrinin 123 milyon 253 bin 907 euro üzerinden gerçekleştiği ve hisse bedelinin devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulacağı belirtildi.

Şirketin 29 Nisan tarihli KAP bildiriminde, Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 95 oranındaki payların tamamının, şirketin yüzde 100 paylarına karşılık gelen 120 milyon euro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH'ye satışına (İşlem) karar verildiği bildirilmişti.

Rekabet Kurulu'nun 27 Mayıs'taki toplantısında ise şirketin devrine izin çıkmıştı.