Proparco'dan bir ilk: Yapı Kredi Leasing'den 50 milyon Euro'luk kredi anlaşması

Yapı Kredi Leasing, 50 milyon Euro'luk kredi anlaşmasına imza attı. İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ve Yapı Kredi Leasing ile Proparco temsilcileri katıldı.

Şirket Genel Müdürü Fatih Torun, iklim krizinin dünyayı tehdit eden en büyük risklerin başında geldiğine işaret ederek, "Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji alanında müşterilerimize sunduğumuz finansman kaynaklarını çeşitlendiriyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanını, finanse etmek istediğimiz ana sektörlerden biri olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir enerji finansmanı denince akla ilk biz gelmek istiyoruz

Yapı Kredi Leasing olarak, bu alandaki güçlerini ve kaynaklarını, gerçekleştirdikleri uluslararası işbirlikleriyle artırdıklarını aktaran Torun, Proparco ile yaptıkları anlaşmanın kendileri için oldukça kıymetli olduğunu ifade etti. Torun, "Proparco tarafından bir leasing şirketine verilmiş en yüksek kredi tutarı olan 50 milyon Euro'luk bu anlaşmayla sağladığımız kredinin yüzde 100'ünü iklim finansmanı stratejimizle uyumlu bir şekilde kullanacağımızı taahhüt ettik. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda yaygın hizmet ağımızla tüm müşteriler için sürdürülebilir enerji finansmanı denince akla ilk gelen leasing şirketi olmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.