Prosolar, GES kurulumunda 40 MW’a ulaşmayı hedefliyor

Güneş enerjisi sektöründe araç-gereç ve ekipman tedariki, proje tasarımı ve uygulamasının yanı sıra proje montajı, bakım onarım ve sistem devreye alma gibi profesyonel hizmetlerde faaliyet gösteren Prosolar, İstanbul ve Düzce’de üretim gerçekleştiriyor.

2021 Haziran ayından itibaren yoğun bir çalışma temposu yakaladıklarını belirten Prosolar Yönetim Kurulu Üyesi Melih Bozkır, “Yıl başından itibaren sözleşmelerini tamamladığımız toplam 6.5 MW gücünde projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. 2022’de bu gücü 40 MW üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Solar konteyner ve solar ev konseptine ilgi yoğun

Faaliyetleri kapsamında birçok firma ve kuruluşa hizmet verdiklerini belirten Bozkır, “Farmasi Kozmetik ve İBB’nin çatı GES kurulumlarını da üstlendik. Hem müşterilerimizin yatırımlarına uygulamacı olmaya devam edeceğiz hem de kendi projelerimizde yatırımcı olacağız. Düzce tesislerimizde kapasite artırımı yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Solar konteyner ve solar ev konsepti üzerinde çok yoğun ilgi var. Bu alana ekibimizle birlikte odaklandık.” diye konuştu.

İstanbul ve Düzce üretim tesislerinde çelik yapı profilleri, çelik ve prefabrik binaların yanı sıra güneş enerji santralleri üretimi ve uygulamaları alanında çözüm sunduklarını söyleyen Bozkır, “Bozkır Yapı Grubu 50 yıl önce dedem tarafından kuruldu. Firmamızı inşaat malzemeleri satan nalbur dükkanından çıkarıp demir çelik sektöründe önemli yerlere getiren aile büyüklerimizin emeği çok fazla. Onların vizyonu sayesinde bugün bulunduğumuz konuma geldik. Bizde üçüncü jenerasyon olarak işlerimizde görev almaya başladık. İşlerimizi zamanla çeşitlendirerek sürdürülebilir gelecek için yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Vergisi gibi yakında devreye girecek uygulamalar sektöre çok daha fazla ivme kazandıracağına vurgu yapan Bozkır, özellikle son 4-5 ayda artan elektrik fiyatlarıyla birlikte sektörün hareketlendiğini aktardı.

Gerek evler gerek işletmelerde elektriği güneşten üretme yönünde yoğun talep olduğuna dikkat çeken Bozkız, şunları kaydetti: Özellikle milli enerji süreci sektörü tam anlamıyla atağa kaldırdı. Şu anda bütün üreticiler dolu kapasite ile çalışıyor ve en erken 2-3 aylık termin veriyorlar. Bakanlığımızın sektöre dair çalışmaları bizlere gelecek vaat ediyor ve önümüzü açıyor. En büyük zaman israfı işin bürokratik sürecinde oluyor. Çağrı Mektubu ve GES kabul süreçlerinin hızlanması sektörümüze daha fazla hız getirecek. Bakanlığımızdan en büyük beklentimiz bu süreci hızlandıracak çözümler üretmesi.”

“Fabrikalarımızın çatısına GES kurduk”

Güneş enerjisi sektöründe 6 yıldır Prosolar markasıyla faaliyet gösterdiklerini söyleyen Bozkır, “Kendi üretim tesislerimizde de aynı zamanda GES yatırımcısıyız. Elektriği hem kullanıyor hem de satıyoruz ve bütün imalatçılara, işletmelere ve konutlara ısrarla güneş enerjisine yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Özellikle elektrik tüketimi fazla olan firmalarda yatırımın geri dönüşleri 4 yıl gibi rakamlara indiğine dikkat çeken Bozkır, “Bu amortisman süresi çok uygun şartlarda elektriği üretmenizi sağlıyor. Aynı zamanda firmalara sürdürülebilirlik ve rekabet açısından çok önemli bir değer katmakta. Bu nedenle gerek leasing firmaları gerekse bankalar bu sektörü finanse etmekte çok istekliler.” açıklamasını yaptı.