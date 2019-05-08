Protein Tarım, kalite ve sağlık için araştıracak

08 Mayıs 2019

Arpa ve buğday başta olmak üzere hububat tohumu üretimi yapan Protein Tarım, bu yıl araştırmacı kuruluş oluyor. Halihazırda mevcut üretim kapasitelerinin yıllık 5 bin tonu geçtiğini belirten Protein Tarım firma sahibi Fahrettin Açıkgöz, “Hububatta Kayseri’nin en büyük üreticilerinden biri olarak ağırlıkla arpa üzerine çalışıyoruz. Kapasitemizi 6 bin 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Protein Tarım’ın 2012 yılında kurulduğunu ve 2013 yılında ilk deneme üretimini yaptığını hatırlatan Açıkgöz, bu yıl saatte 10 ton üretim kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Ağırlıklı olarak sertifikalı buğday ile arpa tohumu ürettiklerine dikkat çeken Açıkgöz, nohut ve fasulyede ise küçük miktarlarda üretim yaptıklarına değindi.

Firma olarak 2020 yılında üretim kapasitesini yıllık 6 bin 500 tona çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Fahrettin Açıkgöz, şöyle devam etti: “Kurulduğumuzdan bu yana her yıl üretim kapasitemizi artırdık. Sektöre girerek tohum piyasasını dengeledik. Bu sene ise araştırmacı kuruluş oluyoruz ve kendi laboratuvarımızı kuracağız. Halihazırda sabit olarak yedi kişilik bir ekibimiz var, dönemsel olarak 20 kişiye kadar çıkabiliyoruz. Ayrıca yaklaşık 23 bin metrekarelik tesisimiz var ve kapalı alanımız 3 bin metrekare civarında. Bu yıl kapalı alanımıza da bin metrekare ilave edeceğiz.”

Protein Tarım’ın bugün itibarıyla 20 bin dekar alanda sözleşmeli tarım modeli uyguladığını ve 13 şehirde bayisi olduğunu ileten Açıkgöz, ağırlıklı müşteri portföyünü ise tarım kredi kooperatiflerinin oluşturduğunu vurguladı.

“Türkiye’de tohum enflasyonu var”

Anaç ya da damızlık diye ifade edilen çeşitlerin enstitülerden alınıp, sözleşmeli tarım modeli ile ekildiğini dile getiren Fahrettin Açıkgöz, ekimden hasada kadar geçen süreci tarım il müdürlüğü ile firmanın ortaklaşa kontrol ettiğinin altını çizdi.

Sertifikalı tohumun yüksek ve kaliteli üretimi beraberinde getireceğini kaydeden Açıkgöz, “Sertifikalı tohum dekara yüzde 25 ila 40 arasında fazla verim katar. Sertifikalı tohum içinde yabancı çeşit yoktur ve saflık vardır. Dolayısıyla pazarlamada sıkıntı yaşamazsınız. Maalesef Türkiye’de tohum enflasyonu var. Çok fazla çeşit olmamalı. Kaliteli tohumları geliştirip, onlarla yolumuza devam etmeliyiz. Bölgeye ve hatta şehre uygun tohum hangisi ise sağlıklı bir araştırma ile belirlenmeli ve üretimi için devlet tarafından çiftçiye destek verilmeli. Eğer kaliteli ve verimli üretim yaparsak, ithalatın önüne geçeriz. Bunun yolu ise sertifikalı tohumdan geçiyor” ifadelerini kaydetti.