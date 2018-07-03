Protherm, çıtayı yükseltti

03 Temmuz 2018

Kombi, şofben, termosifon, radyatör ve kazandan oluşan ürün gamıyla hizmet veren Vaillant Group markalarından Protherm, Ritz Carlton’da düzenlenen toplantıda markanın yeni pazarlama stratejisini paylaştı. Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin’in de katıldığı toplantıda Protherm’in 14 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye ısıtma, soğutma ve iklimlendirme pazarındaki faaliyetleri ile gelecek hedefleri anlatıldı.

"Yoğuşmalı kombi ürünleriyle ErP’ye hazırız"

Protherm’in 1991 yılında Prag’da başlayan yolculuğu boyunca sayısız başarılara imza attığını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, markanın bugün Avrupa’da yılda 200 bin adetten fazla kombi üreten bir marka haline geldiğini söyledi. Protherm’in, Türkiye’de yoğuşmalı kombi üretiminin zorunlu hale geldiği ErP (Energy Related Products) yönetmeliği ile başlayan yeni döneme hazır olduğunu vurgulayan Kayaoğlu “ErP yönetmeliği ülkemizde de yürürlüğe girdi, yönetmelikle yoğuşmalı kombi üretimi zorunlu hale geldi. ErP yönetmeliğiyle birlikte 2018 yılında sektörde yüzde 10 civarında büyüme bekliyoruz. Bu büyümeye paralel olarak kombi pazarının da yıllık 1 milyon 100 bin adedi aşmasını öngörüyoruz. Biz de Protherm’in yoğuşmalı ürün gamı ile bu büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Erol Kayaoğlu yeni marka stratejisi ile Protherm’in yepyeni bir yüze kavuştuğunu söyledi. Türkiye’de faaliyet gösterdiği 14 yıldan bu yana 600 binin üzerinde satış rakamını yakalayan Protherm’in Türkiye’de Vaillant Group güvencesiyle yüzde 5 pazar payına ulaştığını dile getiren Kayaoğlu, “İstanbul’da üçüncü sırada olduğumuzu biliyoruz. Yeni dönemde İstanbul’daki başarımızı tüm Türkiye’ye yaymayı amaçlıyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin de Lynx Condens ve Jaguar Condens ürün ailesiyle yoğuşmalı kombi konusunda iddialı olduklarını dile getirip, “24 ve 27 kW olmak üzere 2 farklı kapasiteye sahip, ısıtmada B, kullanım suyunda ise A enerji seviyesinde olan Jaguar Condens, XL miktarda sıcak su temini yapabilen reküperatör teknolojisine sahip bir ürünümüz.

Lynx Condens ise 24 ve 28 kW olmak üzere 2 farklı kapasitede, hem kullanım suyunda hem de ısıtmada A enerji verimliliğine sahip olan ve XL miktarda sıcak su temini yapabilen ilk premix yoğuşmalı kombimiz.

Ayrıca bireysel kullanıma hitap eden yoğuşmalı kombi ailemizin yanı sıra paslanmaz çelik eşanjörlü, yüzde 108 verimlilik oranına sahip, Panther110 ve Panther150 olmak üzere 2 farklı kapasitedeki duvar tipi yoğuşmalı kazanımızı kısa süre içerisinde pazara lanse ederek tüketicilerimizin merkezi ısıtma ihtiyaçlarına da efektif çözümler sunacağız".