Prysmian Group’ta üst düzey atama

20 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Türk Prysmian Kablo’da 2015’ten bu yana ülke CEO’su olarak görevini sürdüren Erkan Aydoğdu, grubun Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölgesi CEO’su oldu. Aydoğdu'nun 16 Haziran 2019 tarihi itibariyle yönetimini üstleneceği Prysmian Group’un Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölgesi’nde; Singapur, Endonezya, Tayland, Malezya, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda ve Filipinler olmak üzere 8 ülke bulunuyor. Erkan Aydoğdu, 7 fabrika, 1 Ar-Ge Merkezi, bin 400 çalışanın yönetimini devralacak. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezun olan Erkan Aydoğdu, Prysmian Kablo’da 1997 yılından bu yana çeşitli kademelerde görev aldı.