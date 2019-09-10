Prysmian Group’un Türkiye operasyonu kadın CEO’ya emanet

10 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Prysmian Group’un Türkiye operasyonu, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren bir kadın yöneticiye emanet. 2005-2014 yılları arasında Prysmian Group bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Cinzia Farisè, Erkan Aydoğdu’nun grubun Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölgesi CEO’luğuna atanmasının ardından Prysmian Group Türkiye CEO’su oldu.

İtalya Brescia Üniversitesi Ekonomi ve Ticaret Bölümü’nden yüksek lisans derecesine sahip olan Cinzia Farisè, 2005-2011 yıllarında Prysmian İtalya SpA Satış Direktörlüğü, 2011-2014 yılları arasında Prysmian Group Hindistan CEO’luğu, 2013-2014 yılları arasında da Prysmian Group’un İtalya Genel Merkezi’nde Enerji ve Altyapı Sistemleri Business Unit Global Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Türk Prysmian Kablo’nun 1964’ten bu yana Bursa Mudanya’da bulunan ve yüksek teknolojili kablo çözümleri geliştiren ve üreten fabrikasını, sektöründe ilk olan Ar-Ge Merkezi’nin ve 500’e yakın çalışanın yönetimini devralan Cinzia Farisè, çalışmalarına Türkiye’de devam edecek.

İş gücünün yüzde 30’u kadın

Geçtiğimiz günlerde sürdürülebilirlik raporunu açıklayan Prysmian Group’un 30 bin kişilik toplam işgücünün yaklaşık yüzde 30'unu kadınlar oluşturuyor. 2020'de yüzde 12 oranında kadın yöneticiye sahip olma hedefine doğru güçlü bir ilerleme kaydeden Prysmian Group, 2017'de yüzde 6,4 olan bu oranı 2018’de yüzde 10,8'e çıkardı.