Prysmian Kablo, sürdürülebilirliği destekleyen ürünlere yöneldi

Hasan KUŞ / İSTANBUL

Bugün itibarıyla 50’den fazla ülkede 104 fabrika ve 25 Ar-Ge merkezine sahip olan Prysmian Group’un Türkiye operasyonunu yöneten Türk Prysmian Kablo, Mudanya fabrikasında 22 bin farklı çeşit kablo üretimi yapabiliyor.

Rüzgâr enerjisiyle ilgili tedarikçi firmalardan biri olarak hem özel dizayn edilmiş kule içlerinde kullanılan kabloları hem de altyapı kablolarını hazırladıklarını dile getiren Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, “Bu alanda temin ettiğimiz kablo miktarı ise 4,5 milyon hanenin 1 aylık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Enerji ve telekomünikasyon altyapılarında sürdürülebilirliği destekleyen yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz projelerle daha iyi yarınlar için ‘yeşil’ ürünlerin satışını artırmaya, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojilerin üretimini desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye olarak Prysmian Group’un ihracat merkezi konumunda bulunduklarını belirten Ülkü Özcan, “Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Enerji iletimi ve dağıtımı için yeraltı ve denizaltı kablo ve sistemleri, 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolarla birlikte geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirketin önem verdiği konuların başında Ar-Ge ve inovasyon geliyor.” diye konuştu.

Ar-Ge harcamasını 10,9 milyon TL’ye çıkardı

Türk kablo sektörünün ‘En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan’ şirketi olarak 2020 yılında Ar-Ge harcamalarını yüzde 16 artırarak 10 milyon 866 bin TL’ye yükselttiklerini belirten Ülkü Özcan, her yıl cironun yaklaşık yüzde 0,5’ini Ar-Ge’ye ayırdıklarını dile getirdi. Özcan, Türk Prysmian Kablo olarak toplam 11 adet patentli ürünlerinin bulunduğunu, 2020 yılında geliştirilen özel kablolar için de 1 adet uluslararası patent başvurusunda bulunduklarını bildirdi.