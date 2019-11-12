Prysmian’dan dev deniz altı kablo döşeme gemisi

12 Kasım 2019

Hasan KUŞ

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarında bu yıl yeni bir süreç başlatan Prysmian Group, uzun vadeli inovasyonlara odaklandı. Son olarak dünyanın en gelişmiş deniz altı kablo döşeme gemisini inşa ettirdiklerini belirten Türk Prysmian Kablo Ar-Ge Müdürü Zekeriya Şirin, geminin detay mühendislik sürecinin devam ettiğini vurguladı. Rönesansın önde gelen sanatçısı Leonardo Da Vinci’nin adının verildiği kablo döşeme gemisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacağını açıklayan Şirin, “170 milyon euroyu aşan yatırımla inşa edilen gemi, Prysmian Group’un proje uygulama yeteneğini ve aynı zamanda tek noktadan hizmet sunan bir çözüm sağlayıcısı konumunu da güçlendirecek” dedi.

Prysmian Group’un 25 Ar-Ge merkezinden biri olan merkezlerinin Türkiye kablo sektöründeki ilk Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi olma özelliği taşıdığını ifade eden Zekeriya Şirin, 2019 yılı itibarıyla yürürlükte olan dört adet TÜBİTAK projelerinin bulunduğuna dikkat çekti. 2019 yılında da uluslararası dört patent alındığını belirten Şirin, “Süreci devam eden beş adet de patent başvurusu yapıldı. Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan ve ticarileşen yeni ürünlerimizin muadillerinden farkı, daha zorlu ortam koşullarına dayanıklı olmaları ve daha yüksek performans sağlamaları. Patent başvurularımızın biri bu alanda” diye konuştu.

“Verimlilik ve güvenlik odaklı inovatif çözümler üretiyoruz”

Ar-Ge merkezinde yüksek performanslı, verimliliği ve güvenliği öne alan inovatif çözümler ürettiklerini anlatan Zekeriya Şirin, “Enerji, fiber ve haberleşme kablolarında, kullanıcı ve endüstri ihtiyaçlarına göre, dünyadaki değişik zorlu coğrafya, çevre ve kullanım şartlarına uygun yenilikçi, rekabetçi, yüksek performanslı çözümler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bu çözümler arasında, özelikle demiryolu sinyalizasyon kabloları, petrokimya sektörü için alçak gerilim ve fiber optik kabloları, minitüplü fiber optik kablolar, savunma sanayii ve vagon kabloları, yangına dayanıklı demiryolu -fiber optik- ve petrokimya sektörü özel kabloları öne çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Bu çalışmaları ile paralel olarak tüm yapı malzemelerinin de yangına karşı güvenilir hale getirilmesini amaçlayan CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) üzerine çalışmalarına devam ettikleri bilgisini veren Zekeriya Şirin, şöyle devam etti: “Bu kapsamda, Mudanya’da bulunan Ar-Ge merkezimizde üretilen AFUMEX kablolar ile yangına karşı güvenli çözümler sunuyoruz. Türk Prysmian Kablo’nun Ar-Ge merkezi laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı’na sahip. Ayrıca, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon kapsamına alınan Özel Sektör Yanma Testleri Laboratuvarı, ‘CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ testleri için akredite edildi.”

Küresel ölçekte 50 üniversite ile ortak projeler geliştiriyor

Prysmian Group’un uzun mesafeli HVDC iletim ağlarının yanı sıra yüksek derinlikli denizaltı kablo sistemleri, 5G / nesnelerin interneti uygulamaları ve otonom sürüş gibi gelişmekte olan alanlardaki inovatif çalışmalarıyla da öne çıktığını vurgulayan Zekeriya Şirin, şirketin 2019’da müşterilerinin arızaları önleme ve önceden müdahale etme gibi operasyonel kararlar almada kullanabileceği akıllı fiber kablo sistemlerine odaklandığını belirtti. Şirin, bu yıl da güneş enerjisi kabloları, özel demiryolu kabloları, OGP sektörü için enstrümantasyon kabloları, minitüp fiber optik kabloları gibi farklı alanlarda çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi.

Prysmian Group’un global arenada 50 üniversite ile de ortak projeler geliştirdiğine dikkat çeken Zekeriya Şirin, açık inovasyon çalışmalarını hızlandırmak için kurduğu Kurumsal Hangar adındaki inovasyon merkezinin de şirketin uzun vadeli inovasyon projelerine destek olduğunu söyledi. Şirin, Prysmian Group’un yeni dönemde yoğunlaşacağı konuların arasında nanoteknoloji ve yüzey bilimininn yanı sıra sürdürülebilir malzemeler ve süreçler, fiber algılama ve elektronik gibi konuların olacağını belirterek, “Çalışanlarını da inovasyon sürecine dahil etmek üzere, onların inovatif fikirlerinden yararlanmayı hedefleyen Prysmian Group’un 2019 hedeflerinden biri de tüm dünyada faaliyet gösteren şirketlerini kapsayan Global bir İnovasyon Yarışması başlatmak” dedi.