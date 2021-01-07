PTT, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı

Kargoda kabulden sevke, dağıtımdan teslimata kadar her aşamada dijital dönüşüme odaklanan PTT AŞ, kargo ve APS kurye gönderi gelirlerini artırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Ulaşan Erişen Türkiye" kitabından derlene bilgiye göre, bilişim çağının şartları, haberleşme sektöründe güvenli, kaliteli, süratli ve çevreye duyarlı sistem ve projelerin uygulanmasını zorunlu kılıyor.

PTT AŞ de teknolojik gelişmeler sonucu elektronik haberleşmenin gelişmesi ve yaygınlaşması sürecinde klasik posta hizmetlerini modernize etmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirirken, araştırma ve planlama çalışmalarına ağırlık verdi.

2003'te 9 milyon 515 bin kargo ve APS kurye gönderisi karşılığında 28 milyon 484 bin lira gelir elde eden PTT AŞ, 2019 sonunda 131 milyon 237 bin gönderi karşılığı 932 milyon 115 bin lira gelire ulaştı. Ön bilgilere göre PTT, 2020 yılı sonunda da 164 milyon 438 bin gönderiden 1 milyar 58 milyon 872 bin lira gelir sağladı.

Kargo sektöründeki payını artırabilmek, bu hizmetleri vatandaşlara kaliteli ve uygun ücret politikalarıyla yansıtabilmek amacıyla yeni anlayış ve organizasyon yapısıyla çalışmalarına devam eden PTT, bu kapsamda kargo işleme merkezlerini modern ve teknolojik imkanlarla donattı. Böylece sevk ve dağıtım işlemleri hızlanırken, gönderilerin kabul, sevk, dağıtım, teslim işlemleri otomasyon ağıyla takip ediliyor.