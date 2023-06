Pudo ve Hepsiburada’dan önemli iş birliği

Takip Et

Türkiye’nin en geniş akıllı gönderi ağına sahip olarak, gönderi teslim alma ve teslim etme süreçlerini kolaylaştıran ​pudo, Hepsiburada ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği çerçevesinde Hepsiburada müşterileri, online alışveriş yaparken teslimat adresi belirtme aşamasına geldiklerinde “Hepsimat” sekmesinden, 800’den fazla ​pudo akıllı gönderi noktası arasından kendilerine en uygun noktayı seçebiliyor.

Günün her saatinde teslim alabilecekler

Hepsiburada müşterileri zamana ve mekana bağlı kalmadan, ​pudo’nun her geçen gün büyüyen ve şu an için 6 şehirde yer alan 800’ün üzerindeki teslimat noktaları sayesinde ister işine, isterse de evine yakın birçok gönderi noktası arasından istediğini seçebiliyor. Müşteri gönderisinin adresine gelmesini beklemeden günün her saatinde istediği ​pudo noktasından paketini kendi teslim alabiliyor.

Hepsiburada müşterilerinin tek yapması gereken, gönderileri ​pudo’ya ulaştığında kendilerine gönderilecek SMS’te yer alan tek kullanımlık şifre ya da QR kod ile gönderilerini teslim almak. ​pudo ile Hepsiburada müşterileri gönderilerini ortalama 7 saniyede teslim alabiliyor. Böylelikle müşteriler günün her saatinde gönderi teslim alma işlemlerini güvenle gerçekleştirirken, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de adreste bulunamama sorununu ortadan kaldırarak yeni ve güvenli adreslere sahip oluyor. Ayrıca iş modelinin doğasında olan paylaşım ekonomisi, verimlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yapı ile sosyal sorumluluk anlamında da katkı sağlamış oluyorlar.

İş birlikteliklerimiz devam edecek

Türkiye’nin önemli e-ticaret platformları, markaları ve kargo firmalarıyla ekosistem iş ortaklığı anlayışı ile pazarda deneyimi iyileştirme, katma değer sağlama ve dolayısıyla pazarı büyütme hedefleri ile yola çıkıldığını söyleyen ​pudo Genel Müdürü Şaban İren, “​Paydaşlarımız akıllı gönderi yönetimine, ek bir yatırım yapmalarına gerek kalmadan ulaşabiliyor. ​pudo’nun bağımsız iş modeliyle, paydaşlarımızın herhangi bir rekabet endişesi olmaksızın tekrarlanan yatırımların ve maliyetlerin önüne geçiyoruz, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede durarak katma değer yaratıyoruz. İş ortaklarımız için odağında en iyi müşteri deneyimi bulunan ​pudo, teknoloji destekli ve inovatif yaklaşımı ile son dağıtım aşamasında nihai müşterilerin 7/24 gönderi teslim almasına imkan sağlıyor, böylelikle üst düzey müşteri deneyimi yaşatıyor. ​pudo olarak tamamıyla kendi mühendislik ve geliştirdiğimiz yazılım çözümlerimiz üzerine kurulu yapımız ile tüm potansiyel iş ortaklarımızla hızlıca entegre olabiliyoruz. İş ortaklarımız için hazırladığımız özel servislerimizle paydaşlarımız; şeffaf bir şekilde ​pudo üzerinden gerçekleşen tüm süreçlerini izleyebiliyor, ileri raporlamalar alabiliyor ve sistemlerimiz üzerinden oluşan verileri iyileştirme anlamında sunduğumuz geri bildirimlerle birlikte alabiliyor. Önümüzdeki süreçte yeni lokasyonlar ekleyerek “​pudo Akıllı Gönderi Ağı” mızı büyütürken aynı zamanda dikey yeni nesil servislerimizi ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Misyon edindiğimiz en iyi deneyim anlayışı ile yeni iş birliktelikleri gerçekleştirerek sektöre değer katmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.