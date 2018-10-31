Pülümür’e 33 ortakla 5 milyonluk otel yatırımı
Merkezi Tunceli’de bulunan ve orta ölçekli 240 esnafın ortak olduğu Munzur Su’nun kurucusu Haydar Kaya, Pülümür bölgesinde yapılması planlanan 5 milyon liralık otel yatırımını da 33 ortakla yapmak için harekete geçti. Kaya, yatırım için 750 bin lira da destek alacak.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.