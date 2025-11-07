Pusula Holding kamuoyuna tanıtıldı

Pusula Holding, Antalya Rixos Sungate Otel’de düzenlenen özel bir lansmanla tanıtıldı. Etkinliğe, holding bünyesindeki şirketlerin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

“Daha güçlü bir yapı ile yola devam ediyoruz”

Toplantıda konuşan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, holdingin vizyonunu paylaşarak, “Kararlı adımlarla başladığımız bu yolculukta birçok başarıya imza attık. Bugün Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy Yönetimi ve diğer şirketlerimizin birleşimiyle daha güçlü bir yapıya kavuştuk. Hedefimiz, ülke ekonomisine daha büyük katkılar sağlamak” dedi.

Pusula Holding; finans, yatırım, gayrimenkul ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, güçlü organizasyon yapısı, yenilikçi iş modelleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle Türkiye’nin geleceğine katkı sunmayı amaçlıyor.

Güçlü markalar tek çatı altında

Holding çatısı altında, İktisat Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler, Prime Car Filo Kiralama ve Havacılık, Katılımoto ve T6 Gayrimenkul gibi markalar bulunuyor.

Kurumsal sinerjiyi tek çatı altında toplayan Pusula Holding, sermaye piyasalarından ulaşıma kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak, Türkiye’nin finansal gücünü küresel ölçekte büyütmeyi hedefliyor.