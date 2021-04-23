Putin’e yakın oligark, 9 yıl sonra Türkiye’de üretime başlıyor

Kerim ÜLKER

Ankara-Moskova arasında siyasi gerilim ekonomide turizmle kendini göstermeye başlarken, Türkiye’deki en önemli Rus yatırımı ilginç bir karar aldı. Rusya’nın en büyük çelik şirketi olan Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK), Türkiye’de uzun zamandır durdurduğu sıcak haddelenmiş çelik üretimini tekrar hayata geçiriyor.

2012’de sıcak haddelenmiş çelik üretimi pazardaki arz fazlası nedeniyle üretimi durduran şirket, 2018’de de ikinci kez planlarını ertelemişti. 3 yıl önceki ertelemede ise iki ülke arasındaki sorunlar, İran yaptırımları ve ticaret savaşı süreci etkili olmuştu. Yeni devreye alınacak olan tesis eylül ayında üretime başlayacak. Bu tesiste ise hedef 2 milyon ton olarak belirlendi. MMK’nın CEO’su Pavel Shilyaev üretim kararını açıklayan isim oldu.

Shilyaev, "Üretim ile ilgili hazırlık çalışmalarına başladık” dedi. Türkiye’de iki farklı şehirde tesisi bulunan MMK Metalurji, 750 bin tonluk bir soğuk haddeleme tesisi, 900 bin tonluk bir galvanizleme hattı ve 400 bin tonluk bir renkli kaplama hattı bulunuyor. İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 62’nci şirketi olan MMK’nın Türkiye’de bin 163 çalışanı, 3 milyar liralık cirosu var.

13 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR, PUTİN’E DE YAKIN

MMK’nın küresel cirosu ise 8 milyar dolar. Dünyanın 30 büyük çelik şirketinden biri olan MMK’nın başında ise 13.1 milyar dolarlık kişisel servete sahip Viktor Filippovich Rashnikov var. Putin’e yakınlığı ile bilinen Viktor Filippovich Rashnikov, dünyanın en büyük yatlarından biri olan Ocean Victory’nin de sahibi. MMK’nın 9 yılın ardından üretime başlama kararında ise fiyat artışları var. Türkiye ve dünyada sıcak rulo fiyatları istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

Fastmarkets'in Türkiye çıkışlı sıcak haddelenmiş çelik rulo için haftalık fiyat değerlendirmesine göre 16 Nisan'da ton başına 1.020-1.030 dolar seviyesinde. Bu rakam bu yılın Şubat ayında 760 dolardı. Yani 3 ayda neredeyse ton başına 300 dolarlık bir artış söz konusu. Soğuk haddelenmiş ve sıcak daldırma galvanizli rulo fiyatları güçlü talep nedeniyle küresel pazarda hızlı bir yükseliş içerisinde. MMK, Türkiye'de sıcak haddelenmiş çelik üretiminden 2010 yılında 90-100 milyon dolar kâr bekliyordu. Bu rakamın günümüzde daha fazla olacağı aşikar. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki soğuk ilişkilerin, sık sık ertelenen sıcak haddelenmiş rulo sac üretimine etkisi olmaz gibi görünüyor.