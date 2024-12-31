Putin'in kararnamesiyle Rusya'da iştirakinin yönetimi değiştirilen Anadolu Efes'ten ilk açıklama

Bira üreticisi AB InBev ve Anadolu Efes'in Rusya'daki ortak iştiraki olan AB InBev Efes firmasının varlıklarına ve üretim tesislerine geçici yönetim atandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre AB InBev Efes’e geçici yönetim atandı.

Kararnameyle söz konusu şirketin varlıkları geçici bir süre GK Vmeste adlı kuruluş tarafından yönetilecek.

Rusya’nın en büyük bira üreticileri arasında bulunan AB InBev Efes’in ortakları arasında Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketleri bulunuyor.

Rusya’da daha önce de Danone ve Carlsberg gibi şirketlere geçici yönetim atanmıştı.

Anadolu Efes'ten ilk açıklama geldi

Anadolu Efes Rusya'daki varlıklarının geçici süreyle devredilmesien ilişkin bir açıklama yayınladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan bilgilendirmede, "Bugün, Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır" denildi.

Açıklamada, bu durumun ortakları ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ve gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi.

Söz konusu gelişme sonrası dün AFES hisseleri günü yüzde 9,98 düşüşle 212,80 liradan tamamladı.