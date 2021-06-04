Putin’in katıldığı forumda Rönesans’tan milyar dolarlık imza

Kerim ÜLKER

Ankara ile Moskova arasındaki siyasi ve ekonomik sorunlar devam ederken iki ülkeyi yakından ilgilendiren önemli bir anlaşma imzalandı. Rusya’nın Davos’u olarak bilinen Saint Petersburg’da Uluslararası Ekonomik Forumu’nda düzenlenen anlaşma, ülkenin batı yakasında düzenlenen en önemli projelerden birini oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de konuşma yaptığı forumda düzenlenen törende Gazprom, yeni projesini tanıttı. Rus devinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Gazprom, Baltık Denizi kıyısında yer alan Ust-Luga bölgesi yakınlarında yeni bir doğalgaz işleme tesisi ve merkezi kuracak. Proje bedeli açıklanmayan tesis, Türk inşaat şirketi Rönesans’a ait Renaissance Heavy Industries, Alman Linde ve RusGazDobycha adlı şirketler inşa edecek. Saint Petersburg’da düzenlenen forumda projeyi Gazprom Yönetim Komitesi Başkanı Alexey Miller, Linde Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Reitzle, Gazprom Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı Vitaly Markelov, SIBUR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Konov ve Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak imzaladı. İnşaatına bu ay başlanacak olan tesis, 45 milyar metreküp kapasiteli bir gaz işleme kompleksini içeriyor. Tesiste ayrıca 13 milyon ton kapasiteli doğalgaz sıvılaştırılma ünitesi yer alacak.

2018’DE RUSYA’NIN EN BÜYÜK PROJESİNİ ALMIŞTI

Bilindiği üzere Rönesans Holding, 3 yıl önce benzer bir projeyi daha üstlenmişti. Rusya’nın doğu bölgesinde yer alan Amur Gaz İşleme Tesisi, 2018’de imzalanmıştı. 16 bin 500 kişinin çalıştığı tesisin inşaat işlerini 1.3 milyar euroluk bedelle Maire Tecnimont ve Rönesans üstlenmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, IMF Başkanı Christine Lagarde’ın da katıldığı forumda imzalanan anlaşmada yer alan proje, 2023 yılında tamamlanacak ve Rusya’nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak. Yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Yakutistan ve Irkutsky gaz üretim merkezlerinden gelen doğal gazı işleyecek. Yeni yapılacak tesis, Amur’dan daha fazla kapasiteye sahip olacak. Proje inşaat bedelinin 1.5-2 milyar dolar arasında olması bekleniyor.