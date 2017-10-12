PwC Türkiye, 243 kişiyi kadrosuna kattı

12 Ekim 2017

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye, bünyesine 243 yeni mezun daha katarak kadrosunu bin 700 kişinin üstüne çıkardı.

İnsan kaynağına yaptıkları yatırım, profesyonel kadroya sundukları yurtdışı çalışma olanakları hakkında bilgi veren PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, "PwC’de, Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 6 ay süren işe alım sürecinin sonuna geldik. 3 Ekim’den itibaren PwC Türkiye’de işbaşı yapan bu genç yetenekler aynı zamanda 158 ülkede faaliyet gösteren ve sınırları olmayan 230 bin kişilik PwC dünyasının kapısından içeri adımlarını attılar. PwC’nin 160 yılı aşkın global bilgi ve deneyim hazinesinden faydalanarak yetişecek bu pırlantalar her geçen yıl daha da parlayacak ve çalışmalarıyla kariyerlerine, PwC’ye ve Türk iş yaşamına önemli değerler katacaklar. Biz, sınırların ve ön yargının olmadığı PwC dünyasında yeteneğe harika bir çalışma ortamı, müthiş bir deneyim kazanma olanağı ve tüm kaynaklarmızı sunuyoruz" dedi.