PwC Türkiye, iş dünyasının dönüşümüne katkı sağlıyor

Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında 155 ülkede kaliteli hizmet sunmaya odaklanan PwC, toplumda güven oluşturmayı ve önemli sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor.

COVID- 19 salgınının dünyada sürdürülebilirliğin önemini daha da artırdığını ifade eden PwC Türkiye ESG Platform Lideri Evren Sezer, “PwC olarak biz de hem kendi dönüşümümüzü tamamlamak hem de iş dünyasının dönüşümüne destek olmak adına birçok adım atmaktayız. Bu alanda PwC Türkiye olarak, küresel ağımızın 2020 yılında açıkladığı ve 2030 yılına kadar ulaşmayı taahhüt ettiği ‘net sıfır emisyon’ hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız” dedi. Ofislerinde yenilenebilir enerjiye geçiş, çevresel performansın ölçümlenmesi gibi değişimlere gittiklerini ifade eden Sezer, “Stratejiden risk yönetimine, raporlamadan yapısal ya da operasyonel dönüşüm projelerine, bağımsız güvencede sürdürülebilirlik yönetişim yapısına kadar müşterilerimize verdiğimiz birçok hizmet ile iş dünyasının dönüşümüne destek oluyoruz” diye konuştu.

Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında hizmet sunduklarını dile getiren Sezer, 155 ülkede 284 bin kişiyle hizmet verdiklerini söyledi. Sürdürülebilirlik bağlantılı yüksek finansal geri dönüş politikaların özellikle Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde hızlandırıldığını ifade eden Sezer, “Bu etkiyi biraz daha derinleştirmek gerekirse 16 trilyon dolarlık varlıkları temsil eden 70'in üzerinde emeklilik fonu ve yatırım yöneticisinden oluşan bir koalisyon, 2050 yılına kadar portföylerindeki emisyon etkilerini azaltmak için ‘net sıfır’ çerçevesi tasarladı. Aralarında Birleşik Krallık ve AB’nin de bulunduğu 73 ülke 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdünde bulundu” dedi. Sürdürülebilirlik özelinde bu konuları bütüncül ve kapsamlı çalıştıklarını belirten Sezer, “Sürdürülebilirlik alanında belirlenen yeni stratejilerin uygulamaya geçirilmesi için dönüşüm desteğinin verilmesi, iklim değişikliğine bağlı risklerin finansal/finansal olmayan etkilerinin belirlenmesi, net sıfır emisyon hedefi için enerji verimliliği projeleri, etki yatırımları ve analizleri geliştiriyoruz” dedi.