PwC Türkiye’de bayrak değişimi

PwC Türkiye’de Vergi Teknolojileri Hizmetlerini hayata geçiren ekibin ve Müşteri Eğitimleri Bölümü’nün liderliğini yürüten Cenk Ulu, Ülke Kıdemli Ortağı oldu.

PwC Türkiye’den yapılan açıklaya göre Cenk Ulu, 1 Aralık itibarıyla Ülke Kıdemli Ortağı olarak görev yapmak üzere seçildi. Kariyerine 1996 yılında Gümrük Müsteşarlığı’nda başlayan Cenk Ulu, PwC Türkiye’ye 2001 yılında katıldı. Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamaları, Dolaylı Vergiler, Yatırım Teşvik uygulamaları başta olmak üzere pek çok vergi alanında uzmanlaşan Cenk Ulu 2007 yılında PwC Türkiye Vergi Hizmetleri şirket ortaklığına kabul edildi. PwC Türkiye’de Vergi Teknolojileri Hizmetlerini hayata geçiren ekibin ve Müşteri Eğitimleri Bölümü’nün liderliğini yürüten Cenk Ulu aynı zamanda PwC Türkiye Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri olarak görev yapıyordu.

"Şirketimizi değişime öncülük ederek geleceğe taşıyacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cenk Ulu, şunları söyledi: "PwC olarak, Türkiye’de 40 yıla dayanan engin deneyimimizi ve PwC’nin küresel gücünü yanımıza alarak müşterilerimize her zaman en kaliteli hizmetleri sunuyoruz. PwC Türkiye’nin liderliğini üstleneceğim dönemde de geleceğe uzanan yenilikçi bakış açımız, üst düzey teknoloji kullanımımız ve büyük bir enerji ile toplumda güven oluşturmaya ve önemli sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Çok değer verdiğim çalışanlarımız ve ortak grubumuz ile piyasadaki liderliğimizi güçlendirecek ve hayal ettiğimiz geleceği yaratacağız. Şirketimizi hep birlikte değişime öncülük ederek geleceğe taşıyacağız."