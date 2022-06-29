PwC Türkiye’ye 11 yeni ortak

156 ülkede 295 bin çalışanıyla hizmet veren PwC’nin Türkiye iştiraki PwC Türkiye, yeni şirket ortaklarını duyurdu. PwC Türkiye bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan 10 isim, şirket ortaklığına kabul edilirken 1 yeni isim de şirket ortağı olarak PwC Türkiye ailesine katıldı.

Yeni atamalar çerçevesinde PwC’de bugüne kadar farklı görevlerde bulunan Akif Koca, Eray Kumdereli ve Ozan Cığızoğlu Danışmanlık Hizmetleri; Devrim Alçın, Ramazan Yüksekkaya, Selim Elban, Selma Canbul Çorum ve Zeynep Alyanak Denetim Hizmetleri; Ülker Day ve Yasemin Bekgöz Vergi Hizmetleri alanlarında ortaklığa kabul edildiler. Teknoloji danışmanlığı alanında derin deneyime sahip Gediz Cürgül ise Danışmanlık Hizmetleri bölümüne şirket ortağı olarak katıldı.

Sürdürülebilir sonuçlar ve güvenli çözümler için bilgi, deneyim ve teknolojik inovasyona yatırım yapan PwC Türkiye, yeni ortaklarıyla büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 2.400 kişilik profesyonel kadrosu ile 41 yıldır Türkiye’de iş dünyasında fark yaratan çalışmalara imza atan PwC Türkiye, yeni atamalarla birlikte şirket ortağı sayısını 73’e yükseltti.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, yeni atamalarla ilgili şunları söyledi:

“PwC'de kişisel gelişim ve başarı için fırsatlar yaratırken çeşitliliğe değer veririz. Etik değerlerimiz rehberliğinde kaliteden ödün vermeden her zaman uzun vadeli bakış açısıyla çözüm üretiriz. Yeni şirket ortaklarımız insanı ilk sıraya koyan yeni liderlerin temsilcileri olarak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum için güven yaratmamıza ve sürdürebilir sonuçlar üretmemize büyük katkı sağlayacaklar. Çeşitliliğimizi ve kapsayıcılığımızı geliştirmede kaydettiğimiz ilerlemeden gurur duyuyoruz. ”