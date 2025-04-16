PwC’den küresel hamle! Afrika’daki 10 üye firmayla yollar ayrıldı

Dünyanın önde gelen muhasebe ağlarından PricewaterhouseCoopers (PwC), yeniden yapılanma stratejisi doğrultusunda Frankofon Afrika’daki 10 üye firmayla olan bağlantısını sona erdirdi. Kararın, uzun süredir devam eden yerel anlaşmazlıklar ve artan risk yönetimi kaygıları sonucu alındığı bildirildi.

Yerel ortaklar, PwC'nin küresel yönetimi tarafından yapılan 'riskli müşteri' uyarılarının ardından iş hacimlerinin ciddi oranda azaldığını ve bunun gelirlerinin üçte birinden fazlasını etkilediğini ifade etti. Bu gelişmelerin ardından taraflar, 2023 yılında çıkış sürecine dair görüşmelere başlamıştı.

Daha önce başka ülkelerde de benzer kararlar alınmıştı

PwC, son dönemde Zimbabve, Malavi ve Fiji'deki üye firmalarla da ilişkisini sonlandırmıştı. Frankofon Afrika’daki son adım, şirketin küresel düzeyde daha yüksek kalite ve güvenlik odaklı bir yeniden yapılanma sürecine girdiğine işaret ediyor.

Karlılık ve kalite odaklı bir dönüşüm

Şirkete yakın kaynaklar, alınan bu kararların düşük karlılığa sahip, denetim kalitesi düşük ya da markanın itibarını zedeleyebilecek bölgelerden çekilme stratejisinin bir parçası olduğunu aktardı. PwC’nin önümüzdeki dönemde daha yüksek denetim standartları ve sürdürülebilir yapılarla büyümeye odaklanacağı belirtiliyor.