PWF Havacılık Sanayi, Türkiye’de büyümeyi hedefliyor

Özlem SARSIN

PWF Havacılık Türkiye Genel Müdürü Tevfik Günhan, son 10 yılda yüzde 130 büyüdüklerini ve hedeflerinin iki kat daha büyümek olduğunu ifade etti.

Tevfik Günhan törende yaptığı konuşmada, “Kuruluşundan beri Türkiye’de ve havacılık sektöründe ürettiğimiz her parçada müşterilerimiz için tek tedarikçi olmak bizim için gurur verici. Ürettiğimiz parçalar çok çeşitli, çok farklı. Ciddi tecrübeye sahip olunması gerektiren önemli parçalar üretiyoruz. Hutchinson ekibi olarak hem teknik hem de ticari anlamda gelişmeye devam ediyoruz. Son 10 yılda yaklaşık yüzde 130 büyüdük.

Önümüzdeki yıllarda da yaklaşık iki kat büyüme hedefliyoruz. Ciro anlamında da yaklaşık 2,5 kat, çalışan sayısı olarak da 2 kat daha büyümeyi hedefliyoruz. Ege Serbest Bölge içinde de yeni bir yatırım yapmak için adımlar atmaya başladık” diye konuştu. Gühhan, “Son 3 yıldır şirketimiz Hutchinson ve Total Grup bünyesinde yer almakta ve bu durum bize büyük bir güç veriyor" dedi.

Airbus ve Boeing için yüksek teknolojili üretim yapıyor

Stratejik anlamda da dünyanın uçak parçası üreten kuruluşu olarak her geçen gün büyüyen sayılı şirketlerinden birisiyiz. Her şeye rağmen, krizlere ve Kovid döneminde bile ayakta durarak büyümeye devam ettik ve edeceğiz. Sadece teknik bilgi ve beceri yanı sıra şirketimiz çalışanlarının şirkete aidiyeti de bunun en büyük sebebidir.

Türkiye’de bir benzeri olmayan, Avrupa’daki müşterilerimize, aynı zaman da Airbus ve Boeing’e teknolojisi yüksek ürünleri sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ticaret Bakanlığı Ege Serbest Bölgesi Bölge Müdürü Mevlüde Şenay Satoğlu da Ege Serbest Bölgesi’nin 2 milyon 513 bin metre karelik alanda hizmet verdiğini söyleyerek, 2. Etap Genişleme Alanı’nın da bölgeye ekleneceğini kaydetti. Bölgede 192 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade eden Satoğlu, “PWF Havacılık da bölgemizde faaliyet gösteriyor. Havacılık sektörü için kritik önemdeki bileşenlerin üretiminde uzmanlaşmış bir şirket. 2003’ten beri Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren firmamızın her zaman yanındayız” diye konuştu.