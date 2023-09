Q Yatırım Bankası faaliyetine İzmir’den start veriyor

Takip Et

Özlem SARSIN

2021 yılında kuruluş çalışmaları başlayan ve geçtiğimiz Haziran ayında BDDK’dan faaliyet izin belgesini de alan Q Yatırım Bankası, yılın son çeyreğinde faaliyetlerine başlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Q Yatırım Holding kuruluşlarından biri olan Q Yatırım Bankası, genel merkezini İzmir’de konuşlandırarak, İzmir’den Türkiye’ye ve dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Q Yatırım Bankası 600 milyon lira ödenmiş sermayesini, ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor.

Q Yatırım Bankası Genel Müdürü Armağan Saraçoğlu, yılın son çeyreğinde bankacılık faaliyetlerini yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Bankanın merkezini İzmir’e kurduklarını söyleyen Saraçoğlu, “20 yıldan sonra genel merkezini İzmir’de açan tek banka olduk. Bugün finans merkezi İstanbul iken bizim İzmir’i tercih etmemiz bölge için de önemli bir kazanım oldu" dedi.

“600 milyon lira sermaye”

Q Yatırım Bankası’nın 500 milyon lira ödenmiş sermaye ile kurulduğunu ve ilk genel kurul toplantısında da sermayeyi 100 milyon lira daha artırıp 600 milyon liraya çıkardıklarını belirten Saraçoğlu, “Bankanın tüm teknik alt yapısı, kadroları tamamlandı. Artık bir yatırım bankası statüsündeyiz ve yaklaşık 60 kurum ile entegrasyon sürecimiz başladı. Teknoloji bağlantılarımız sağlanıyor. Bu süreç bittikten sonra yılın son çeyreğinde fiili olarak faaliyete geçmeyi hedefliyoruz.

Bu arada genel kurulumuzu yapıp 100 milyon lira sermaye artırımına gittik, şu an itibari ile 600 milyon lira ödenmiş sermayemiz var ve bunun tamamını en hızlı şekilde ekonomiye kazandıracağız. Yeni kurulan bir yatırım bankası olarak 2024 yılında da aktif büyüklük olarak 5 milyar lira asgari seviyede bir büyüklüğe ulaşacağımızı öngörüyoruz. Sürdürülebilir, mümkünse sektörden çok daha fazla özkaynak karlılığı yaratabilen bir banka olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yatırım bankalarının belirli koşullar hariç mevduat kabul edemediğini, dolayısı ile özsermayeleri ve iş birliği içinde oldukları finansal aktörlerden sağlanan kaynakları kullanarak ekonomiye katkı sunacaklarını kaydeden Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “ Yurt dışı ve yurt içindeki bankalar ile ilave kaynak yaratmak için görüşmelerimiz başladı.

2023 yılının son çeyreği itibari ile, yeni müşteri edinimleri ve değerlendirmeleri, kredilerin kullandırılmaları, özellikle aktif olmayı hedeflediğimiz gayrinakdi krediler tarafında mevzuatın izin verdiği likidite rasyolarını tutturabilecek şekilde ekonomiye 4 milyar liranın üzerinde katkı koymayı hedefliyoruz. İlave yatırım kaynakları ile bu imkanlarımızı nasıl destekleriz noktasına gelmiş durumdayız.”

“Üreticinin stok finansmanı sorunu kalmayacak”

Bankacılık sistemine bakıldığında esas güç ve odağın mevduat bankalarında olduğunu ifade eden Saraçoğlu, sektöre son giren bir yatırım bankası olarak bu pazardan pay almanın çok da kolay olmadığının altını çizerek, “Rekabet çok fazla, ticari bankaların mevduat toplama gücü olduğu için kaynak tarafında bize göre çok daha avantajlılar. Q Yatırım Bankası olarak ise biz çok farklı bir kulvarda yapımızı kurguladık. 60 yıllık bir sanayici geçmişimiz var, farklı sektörlerde ticaretin içindeyiz.

Dolayısıyla bir kredi konusunu konuşurken firmanın kendisine olduğu kadar ticari taraftaki faaliyetlerine odaklanacağız. Şöyle ki; bir mal veya hizmet alım satımı mı var? Biz işte bu ticaretin kendisine talip olacağız. Biz üreticinin üretim devamlılığını nasıl sağlarız ile başladık hikayemize. Üretici olmamızdan kaynaklı güçlü bir kol kası var. Sadece üretimin ve ticaretin içinden gelenlerin ortaya koyabileceği bir farktan bahsediyorum.

Taleplere bankacı-bankacı bakmıyoruz, ekibimizde sanayi kökenli insanlar var. Dolayısıyla stok finansmanı tarafında, tedarikçinin finansmanı ve alacak finansmanı konularında güçlü olacağız. Bankanın strateji dokümanını oluştururken hep şu örneği verdik; stok yoğun çalışmak zorunda olan sektörler var, bu stokların iyi irdelenerek sektörlere özel farklılıkların iyi anlaşılamadığı birçok örnekte üreticiler hak ettikleri finansmana erişemiyor.

Üreticinin sorunu bu. Stok finansmanı o yüzden çok kıymetli bir enstrüman. Firmanın bilançosunda atıl olan bir değeri nakde tahvil etme imkanını vereceğiz. Gerçekten ticaretin olduğu işlerde biz efektif ve yoğun olmak istiyoruz. Bakış açımız şu; her iş, her ticaret kendi getirisi ve götürüsü ile değerlendirilsin, kendi gerçeğimizi görelim.”

“Krediye ulaşmak zor olmayacak”

İş dünyasının krediye ulaşması boyutunda, ticaretin getirdiği deneyim sayesinde her işi kendi içerisinde değerlendirip çok rahat kredilendirme yapabileceklerine vurgu yapan Saraçoğlu, “Bankalarda kaynaklar anlamında belli bir doygunluk seviyesine ulaşıldı. Biz sisteme yeni giren bir yatırım bankası olarak bu anlamda çok iştahlıyız, işin kendi dinamiğine inanıyorsak rahatlıkla her ölçekte firmaya kredi verebiliriz. Bunu hem nakdi hem gayri nakdi olarak düşünebiliriz” dedi.

“QBİK ile bireysele de hizmet vereceğiz”

Bankayı iki yapıyla ayağa kaldırmayı planladıklarını söyleyen Saraçoğlu; “QBİK ismini verdiğimiz bir marka yaratıyoruz. QBİK ile perakende ve bireye de ineceğiz. Uygulamanın yazılımlarına başladık. Biz de açık bankacılık ve servis modeli bankacılığının sağladığı imkanları müşterilerimizle buluşturacağız. Dünyada çok iyi örnekleri var. Avrupa’da neredeyse hiçbir mağaza artık nakit kabul etmiyor. Metroya binerken bile uygulamalar kullanılıyor. Bu sistem Türkiye’de de hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Biz de QBİK markamızla bir süper app yaratıyoruz.

QBİK bir toplulaştırma uygulaması olarak cari hesap, yatırım hesabı, hisse senedi piyasalarında işlem yapmak, sigorta, kıymetli maden alım satımı gibi çok geniş bir dünyada; üstelik sadece Q Yatırım Bankası ile sınırlı olmayacak bir kapı açacak kullanıcılarına. QBİK’i kullanmak için mutlaka Q Yatırım Bankası müşterisi olmanız gerekmiyor. Uygulamamızın içinde chat uygulaması, gazete uzantısı ve hatta oyun alanları da olacak.”

“Finans sektöründe büyüyeceğiz”

Grubun finansal ekosistemde büyümeye odaklandığını da ifade eden Saraçoğlu, “Grubumuz finansal sektörde ilave yatırımlarla büyümeyi stratejik olarak önceliklendirmiş durumda. Yeni yatırımlarla genişleyecek şekilde Grubumuzda Q Yatırım Bankası dışında portföy yönetim şirketi, girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi ve faktoring şirketleri de kuruldu. Üretim tarafındaki markalarımız Qua Granite ve Bien Seramik bugün bir dünya markası haline geldiyse önümüzdeki yıllarda da finansal ekosistemde de bu noktaya ulaşacağız" dedi.

“Her sektöre açığız”

Ana yaklaşımlarının her sektöre açık olmak olduğunu ifade eden Saraçoğlu, “Bunun için bünyemizde çevik gruplar oluşturduk. Tahsis ve satış ekiplerimiz, firmalarımız Türkiye’nin neresinde olursa olsun, gidip o şirkete oturacak ve analiz yapacak. Bu yaklaşım firmaların istediği bir şey. Her müşterimize terzi işi hizmet vereceğiz. Bir firmayı bütün olarak ciddi anlamda kaldıraç gibi yukarı çekebilecek tecrübe ve kabiliyete sahibiz. Mevzuatın izin verdiği her konuda firmalarımız için ne yapabiliyorsak yapacağız. Ana amacımız sektörde rekabete katılan yeni bir oyuncu olmak değil, kendi niş alanımızı yaratabilmek” dedi.