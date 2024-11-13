Q Yatırım Bankası'na yeni Genel Müdür

Gruba bağlı finans şirketleri Allbatross Portföy Yönetimi, Allbatross Yatırım, Allbatross GSYO ve Bien Finans Faktoring’i de yönetecek olan Aydoğdu'nun bu ay itibarıyla genel müdür olarak görevine başlayacağı duyuruldu.

Aydoğdu kimdir?

30 yıllık iş hayatının 28 yılını bankacılık sektöründe geçiren Aydoğdu, 23 yıl boyunca DenizBank bünyesinde çalıştı. Aydoğdu, 7 yıl şube müdürlüğü, 2 yıl grup müdürlüğü sonrasında 14 yıl Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı DenizBank’ta özellikle reel sektör ile yakın ilişki içindeydi.

Q Yatırım Holding kimin?

Konyalı iş insanı Ali Ercan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Q Yatırım Holding, finans, yapı malzemeleri, turizm, sigorta sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Toplamda 10 bine yakın çalışanı bulunan Q Yatırım Holding bünyesinde; Q Yatırım Bankası, Bien Finans Faktoring, Gezinomi ve Allbatross gibi yapı malzemeleri, finans, turizm ve sigorta alanlarında hizmet veren markaları bulunduruyor. Türkiye'nin en büyük duvar karosu üreticisi olan Bien ve Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi Qua Granite gibi markaları da ihtiva eden holdingin, Bilecik ve Bozüyük’te üretim tesisleri bulunuyor. Aynı tesislerde armatür ve tamamlayıcı ürünler için de üretim yapan Bien, yılda 1 milyon adet seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesine sahip. Üretimini Söke’de gerçekleştiren Qua Granite ise teknik granit üretiminde sektörünün önemli oyuncularından biri.

Turizm ve sigortada da var

Turizm grubunda, Gezinomi, Flyexpress, Ytur’un yanı sıra Von Elit, Von Golden Coast, Von Golden Beach, Von Abant otelleriyle otelcilik alanında da faaliyet gösteren grup, perakende tarafında Dogo ve Qua Home ile Evim.com, sigortacılık sektöründe; Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri ve enerji sektöründe de Anadolu Gaz şirketiyle yer alıyor.