Qlux Ideas, geniş ürün gamıyla 90 ülkeye ihraç gerçekleştiriyor
Farklı tasarıma sahip ev ve yaşam ürünleri dizayn ettiklerini söyleyen Qlux Ideas Genel Müdürü Burak Önder, “Geniş ürün gamımızla Brezilya’dan İsveç’e, Rusya’dan Güney Afrika’ya, İspanya’dan Kuveyt’e 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.
Qlux Ideas Genel Müdürü Burak Önder, 1989'dan bu yana 30 senedir farklı tasarımlı ürünler dizayn ettiklerini ve bu ürünleri yüksek kalite ile ürettiklerini dile getirdi. Brezilya’dan İsveç’e, Rusya’dan Güney Afrika’ya, İspanya’dan Kuveyt’e 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Önder, 20 bin metrekare kapalı alanda ileri teknoloji ve birinci sınıf hammadde ile üretim yapıldığını ifade etti.
Müşteri ve piyasa beklentileri doğrultusunda kaliteyi, en ekonomik fiyat, en kısa sürede ve en iyi hizmet ile müşterilerine sunmak hedefi ile üretim yaptıklarını belirten Önder, “Vizyonumuz bugün olduğu gibi gelecekte de ürün çeşitliliğimizi ve portföyümüzü genişleterek, pratik ve kaliteli ürünleri siz değerli müşterilerimize en iyi şekilde sunmak olacaktır” dedi.
“SAP ERP ve CRM sistemlerini kullanıyoruz”
Brüksel merkezli dış ticaret birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir belge olan BSCI (Business Social Compliance Initiative) belgesine sahip olduklarına dikkat çeken Burak Önder, bunun yanında dünya standartları olarak kabul edilen ISO 9001 kalite güvencesi, ISO-14001 ve ISO-18001 kalite belgelerine sahip olduklarını vurguladı. Ayrıca, İngiltere’nin saygın NVA Quality Certificate Services Co. Limited tarafından verilen C€ General Products Safety belgesine de sahip olduklarını söyleyen Önder, TÜV Rheinland, Intertek, SGS, Bureau Veritas gibi dünyaca saygın kuruluşlardan alınmış olan test ve kalite raporlarının da bulunduğunu aktardı. Önder, ayrıca üretimlerinin tamamının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 10.03.2016 tarih ve TR-34-K-072844 sayılı izni ile gerçekleştirildiği bilgisini verdi.
“Aylık 2 milyon adet üretim hacmine sahibiz”
Ürün kalitelerinin kullanılan hammaddelerden sahip olunan teknolojiye kadar her alanda kendini gösterdiğini söyleyen Burak Önder, kalite kontrol ekipleriyle olası hataları anında tespit ederek önlemlerini alabildiklerini, ürünlerini ancak sıkı bir kalite kontrolden geçtikten sonra müşterilerine ulaştırdıklarını dile getirdi. Bütün bunları yaparken müşterilerine en kaliteli ürünü, en doğru fiyat ve termin ile sunmaya çalıştıklarının altını çizen Önder, “Müşteri memnuniyetini düşünerek; daha çok pazarda ve daha fazla tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
“Özel üretim, private label ürün siparişlerinde güveniliriz"
‘’Kalite müşteri memnuniyetidir’’ felsefesini benimseyerek tecrübeli ve geniş ihracat ekipleriyle 7/24 hizmet verebilme kabiliyetine sahip olduklarını ifade eden Burak Önder, ulaşılabilirlik, hızlı ve doğru hizmet politikası ile müşterilerinin her daim yanında olduklarını belirtti.
İhracat ekiplerinin güçlü pazarlama desteğinin yanında operasyonel süreçlerdeki yetkinliğinin müşterilerinin ithalat süreçlerini oldukça kolaylaştırdığını söyleyen Önder, “Promosyon veya özel üretim, private label ürün siparişlerde hedef tarih ve istenilen belge yeterlilikleri konusunda sunduğumuz servis, müşterilerimiz için güvenilir bir tedarikçi olmanın haklı gururunu bize yaşatıyor” şeklinde konuştu.
Ürünlerini 5 kıtada 90 dan fazla ülkede, zincir market ve prestijli ithalatçılar ile buluşturduklarını anlatan Burak Önder, faaliyetlerinde öncelikli olarak insan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı olduklarının altını çizdi. Sağlık ve çevre risk unsurlarını sürekli olarak değerlendirdiklerini dile getiren Önder, önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indirmeye çalıştıklarını belirtti.
Çevresel etkilerini en aza indirebilmek için enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullandıklarını söyleyen Önder, “Emisyonları izliyor ve atıkların geri dönüşümünü sağlıyoruz. Yaşam döngüsü yaklaşımını etkin olarak değerlendiriyor, sürdürülebilirliği destekliyor ve gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları kullanmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.