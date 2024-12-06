Qlux Ideas, geniş ürün gamıyla 90 ülkeye ihraç gerçekleştiriyor

Qlux Ideas Genel Müdürü Burak Önder, 1989'dan bu yana 30 senedir fark­lı tasarımlı ürünler dizayn ettik­lerini ve bu ürünleri yüksek ka­lite ile ürettiklerini dile getirdi. Brezilya’dan İsveç’e, Rusya’dan Güney Afrika’ya, İspanya’dan Kuveyt’e 5 kıtada 90’dan fazla ül­keye ihracat yaptıkları bilgisini veren Önder, 20 bin metrekare kapalı alanda ileri teknoloji ve bi­rinci sınıf hammadde ile üretim yapıldığını ifade etti.

Müşteri ve piyasa beklentileri doğrultusun­da kaliteyi, en ekonomik fiyat, en kısa sürede ve en iyi hizmet ile müşterilerine sunmak hedefi ile üretim yaptıklarını belirten Ön­der, “Vizyonumuz bugün olduğu gibi gelecekte de ürün çeşitlili­ğimizi ve portföyümüzü genişle­terek, pratik ve kaliteli ürünleri siz değerli müşterilerimize en iyi şekilde sunmak olacaktır” dedi.

“SAP ERP ve CRM sistemlerini kullanıyoruz”

Brüksel merkezli dış ticaret birliği (FTA) tarafından başlatıl­mış özel bir belge olan BSCI (Bu­siness Social Compliance Initi­ative) belgesine sahip oldukla­rına dikkat çeken Burak Önder, bunun yanında dünya standart­ları olarak kabul edilen ISO 9001 kalite güvencesi, ISO-14001 ve ISO-18001 kalite belgelerine sa­hip olduklarını vurguladı. Ay­rıca, İngiltere’nin saygın NVA Quality Certificate Services Co. Limited tarafından verilen C€ General Products Safety belgesi­ne de sahip olduklarını söyleyen Önder, TÜV Rheinland, Intertek, SGS, Bureau Veritas gibi dünya­ca saygın kuruluşlardan alınmış olan test ve kalite raporlarının da bulunduğunu aktardı. Önder, ayrıca üretimlerinin tamamının Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba­kanlığı’nın 10.03.2016 tarih ve TR-34-K-072844 sayılı izni ile gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

“Aylık 2 milyon adet üretim hacmine sahibiz”

Ürün kalitelerinin kullanı­lan hammaddelerden sahip olu­nan teknolojiye kadar her alan­da kendini gösterdiğini söyleyen Burak Önder, kalite kontrol ekip­leriyle olası hataları anında tes­pit ederek önlemlerini alabildik­lerini, ürünlerini ancak sıkı bir kalite kontrolden geçtikten son­ra müşterilerine ulaştırdıkları­nı dile getirdi. Bütün bunları ya­parken müşterilerine en kaliteli ürünü, en doğru fiyat ve termin ile sunmaya çalıştıklarının altı­nı çizen Önder, “Müşteri mem­nuniyetini düşünerek; daha çok pazarda ve daha fazla tüketici­ye ulaşmaya çalışıyoruz” diye ko­nuştu.

“Özel üretim, private label ürün siparişlerinde güveniliriz"

‘’Kalite müşteri memnuniye­tidir’’ felsefesini benimseyerek tecrübeli ve geniş ihracat ekiple­riyle 7/24 hizmet verebilme ka­biliyetine sahip olduklarını ifade eden Burak Önder, ulaşılabilir­lik, hızlı ve doğru hizmet politi­kası ile müşterilerinin her daim yanında olduklarını belirtti.

İh­racat ekiplerinin güçlü pazarla­ma desteğinin yanında operas­yonel süreçlerdeki yetkinliğinin müşterilerinin ithalat süreçleri­ni oldukça kolaylaştırdığını söy­leyen Önder, “Promosyon veya özel üretim, private label ürün siparişlerde hedef tarih ve iste­nilen belge yeterlilikleri konu­sunda sunduğumuz servis, müş­terilerimiz için güvenilir bir te­darikçi olmanın haklı gururunu bize yaşatıyor” şeklinde konuştu.

Ürünlerini 5 kıtada 90 dan faz­la ülkede, zincir market ve pres­tijli ithalatçılar ile buluşturduk­larını anlatan Burak Önder, faali­yetlerinde öncelikli olarak insan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı olduklarının altını çizdi. Sağlık ve çevre risk unsurlarını sürekli olarak değerlendirdiklerini dile getiren Önder, önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indirmeye çalıştıklarını belirt­ti.

Çevresel etkilerini en aza in­direbilmek için enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullandıkla­rını söyleyen Önder, “Emisyon­ları izliyor ve atıkların geri dönü­şümünü sağlıyoruz. Yaşam dön­güsü yaklaşımını etkin olarak değerlendiriyor, sürdürülebilir­liği destekliyor ve gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları kullanmaya çalışıyoruz” değer­lendirmesinde bulundu.