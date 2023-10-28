QNB Finansbank 24 milyar 639 TL kâr açıkladı

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’nin Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2023 yılının üçüncü çeyreğini de reel sektörü destekleyerek, dijital çözümlerle fark yaratıp ve istikrarlı büyüme odaklı çalışmalarıyla kapattı. QNB Finansbank’ın 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla toplam aktifleri, 2022 yıl sonuna göre yüzde 43 artarak 861 milyar 923 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, Banka’nın net kredileri yüzde 46 artarak 502 milyar 71 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 41 artarak 541 milyar 975 milyon TL’ye yükseldi. 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde, QNB Finansbank’ın net kârı 24 milyar 639 milyon TL olarak gerçekleşti. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını çocukların eğitimine destek olarak kutluyoruz. UNICEF iş birliği ile depremden etkilenen bölgelerdeki 100 okulun renovasyonu projesini hayata geçirdik” diye konuştu.