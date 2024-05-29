QNB Finansbank’a 400 milyon ABD doları değerinde sürdürülebilir sendikasyon kredisi

273,8 milyon ABD Doları ve 116 milyon Avro tutarlarında iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon işleminin toplam maliyeti, geçen yıl aynı dönemde imzalanan sendikasyon işlemine kıyasla piyasa paralelinde 175 baz puan daha aşağıda gerçekleşerek ABD Doları dilim için yıllık SOFR+%2,50 ve Avro dilim için yıllık Euribor+%2,25 oldu.

Toplamda 20 ülkeden 33 bankanın katılımıyla gerçekleşen QNB Finansbank’ın sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Mizuho Bank yürütürken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank üstlendi.

“Dünyayla1” sürdürülebilirlik vizyonunu odağına alan QNB Finansbank, gerçekleştirdiği bu sürdürülebilir sendikasyon işlemi ile elde edilen fonlamayı, QNB Grup Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi’nde belirtilen çevresel ve sosyal kategorilere uygun kredi portföyü için kullanacak.

"Uluslararası bankaların güveniyle “Dünyayla1” sürdürülebilirlik vizyonumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz"

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, bankanın önceki sendikasyon kredilerinde yer alan sürdürülebilirlik bağlantılı performans hedeflerini başarıyla tutturmasının yanı sıra bankanın ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi ve ilk sürdürülebilir tahvil ihracının başarıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Tan, bankaların Türkiye’ye ve QNB Finansbank’a duyduğu kesintisiz ve artan güvenin, sağlanan yüksek taleple teyit edildiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

“QNB Finansbank’ın uluslararası finansal piyasalardaki güvenilirliği, hem sendikasyon kredimize hem de eurobond ihracımıza gösterilen yoğun talep ile bir kez daha kanıtlandı. Sendikasyon kredimiz, hem 15 yeni bankanın katılımı hem de 2 bankanın Türk sendikasyon piyasasına ilk kez QNB Finansbank ile girişi ile, bankamızın uluslararası finansmandaki başarısını daha da ileriye taşıyarak pekiştirdiğini göstermekte.

Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir sendikasyon kredisi aracılığıyla, Türkiye ekonomisinin gelişimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Elde edilen finansman, müşterilerimize sürdürülebilirlik alanında çevresel ve sosyal kategorilere uygun sunduğumuz finansal çözümler için kullandırılacaktır. QNB Finansbank olarak, uluslararası piyasalarda markamıza duyulan güveni, 'Dünyayla1' stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla dönüştürmeye devam edeceğiz.”