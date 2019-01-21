QNB Finansbank'ta üst düzey atama

21 Ocak 2019

QNB Finansbank'ta İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini sürdüren Cenk Akıncılar İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

QNB Finansportföy açıklamasına göre, QNB Finansbank'ta daha önce, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri ve Gelir Yönetimi, Özlük ve Sistemsel Yetki Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev yapan Akıncılar, Ocak 2019 itibarıyla bankanın İnsan Kaynakları Direktörlüğünden, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Mayıs 2003'te QNB Finansbank ailesine katılan Akıncılar, kurum içerisinde İnsan Kaynakları İşe Alım Müdür Yardımcısı, Sistem Geliştirme ve Projeler Müdür Yardımcısı, Organizasyonel Gelişim, Performans, Stratejik Raporlama ve Gelir Yönetimi Birim Yöneticiliği, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri ve Gelir Yönetimi, Özlük ve Sistemsel Yetki Yönetimi Birim Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

1996 yılında Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olan Akıncılar, mezuniyet sonrası kısa süre matematik öğretmenliği yaptı.

İnsan kaynakları alanındaki kariyerine 1998-2003 yılları arasında Pamukbank İnsan Kaynakları Ücret ve Endüstri İlişkilerinden Sorumlu Uzman olarak başlayan Akıncılar, kariyerini 2003 yılından bu yana QNB Finansbank’ta sürdürüyor.