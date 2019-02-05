QNB Finansbank'tan 2.4 milyar net kâr

05 Şubat 2019

QNB Finansbank 2018 sonuçlarını açıkladı. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam aktifler yüzde 25 artarak 157 milyar 416 milyon TL’ye, canlı krediler yüzde 16 oranında artarak 95 milyar 295 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 28 oranında artarak 83 milyar 413 milyon TL’ye ulaştı. QNB Finansbank’ın net dönem kârı 2 milyar 410 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 20 oranında artarak 14 milyar 572 milyon TL’ye ulaşırken, bankanın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,42 olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2018 yılında ekonomide yaşanan gelişmelere karşın banka toplam aktiflerinde ve özkaynaklarında gerçekleşen artışlarla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtirken, “QNB Finansbank olarak, 2018 yılında da Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettik. Aynı dönemde banka olarak istikrarlı büyümemizi ve özkaynak artışımızı sürdürdük. Mevduat tarafında, fonlama kaynaklarımız güçlü artışını devam ettiriyor. QNB Finansbank’ın ana hissedarı, Türkiye'de en yüksek kredi derecelendirme notuna sahip uluslararası banka konumundaki QNB (Qatar National Bank)’nin gücü , bankamızın sağlam yapısı ile Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdürüyoruz” dedi.

Güzeloğlu, 2018 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak amacı ile yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de belirterek, “QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller sosyal sorumluluk platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüzbinlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.