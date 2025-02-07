QNB Türkiye ilk yurt içi sürdürülebilir bonosunu ihraç etti

QNB Türkiye, yurt içi yatırımcılara yönelik 250 milyon lira tutarındaki ilk yurt içi sürdürülebilir bono ihracını gerçekleştirdi.

Banka, 2021'den bu yana imzaladığı sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerine ek olarak QNB Grup Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi kapsamındaki kullandırımları içeren ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini ve tahvil ihracını Mayıs 2024'te gerçekleştirmişti.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, "Önümüzdeki dönemde de Türkiye'de sürdürülebilir tahvil ve bono piyasasını güçlendirmek ve reel ekonomide dönüşümü hızlandırmak için yeni projelerle sürdürülebilir finans alanındaki öncü rolümüzü pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Karbonsuz ekonomi hedeflerine uyumlu projelere destek

Müşterilere "sürdürülebilir mevduat" sunduklarına da dikkat çeken Tan, "Yalnızca müşterilere sunulan sürdürülebilir finansman olanaklarıyla değil, yurtdışı borçlanmalarını da sürdürülebilir finansman çerçevesine uygun hale getirerek bu alandaki etkinliğimizi artırıyoruz. Banka olarak Türkiye'nin karbonsuz ekonomi hedefleriyle uyumlu yeşil ve sosyal projeleri desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.