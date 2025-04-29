QNB Türkiye’nin aktifleri 1,7 trilyon TL’ye ulaştı

QNB Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini 1,7 trilyon TL’ye yükseltirken, net kârını yüzde 13 artırdı. Banka, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda reel sektöre finansman desteğini sürdürdü.

Qatar National Bank’ın Türkiye iştiraki QNB Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde dikkat çekici bir bilanço açıkladı. Bankanın toplam aktifleri yıl başına göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 701 milyar 978 milyon TL’ye ulaştı. Net krediler 952,4 milyar TL, müşteri mevduatı ise 957,1 milyar TL seviyesine çıktı.

Banka, 2025’in ilk çeyreğinde 11 milyar 188 milyon TL net kâr elde etti. Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre net kâr yüzde 13 oranında artış gösterdi.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, “Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kaynaklarımızı verimli kullanarak büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize değer katan dijital çözümler sunarken reel sektöre de güçlü destek sağlıyoruz” dedi.

Tan, TCMB'nin para politikasında sıkı duruş sergilemesinin ekonomide denge yarattığını belirterek, Nisan ayındaki faiz artışının ardından kademeli bir gevşeme sürecinin başlayabileceğini ifade etti.