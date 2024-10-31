QNB Türkiye'nin ilk 9 ayda net kârı 27 milyar 231 milyon TL oldu

QNB Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürerek Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirdi.

30 Eylül 2024 itibarıyla, QNB Türkiye’nin toplam aktifleri 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 38 artarak 1 trilyon 363 milyar 39 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 39 artış kaydederek 795 milyar 226 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 27 artış ile 772 milyar 744 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın 2024 yılının ilk dokuz aylık dönemindeki net kârı ise 27 milyar 231 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, ana hissedarları QNB Group’un “uluslararası bir marka olma vizyonu” ve “bütünleşik marka mimarisi yaratma misyonu” doğrultusunda Türkiye’de ‘QNB’ olarak faaliyetlerine devam edeceklerini hatırlatarak; “Bu dönüşüm, markamızın uluslararası düzeyde tek bir isim altında birleşmesini ve tüm ülkelerde aynı güçlü sesle temsil edilmesini sağlayacak. QNB Türkiye olarak, kurumsal ve bireysel bankacılıktan dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten gelecek nesillere dokunan projelere kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerimizi sürdürmeye ve müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

"Türk Lirası reel olarak değer kazanıyor"

Küresel ekonomide, enflasyondaki düşüşle birlikte başlıca gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecine girdiklerini belirten Tan, Türkiye ekonomisinin de enflasyonla mücadele kapsamında kararlı adımlar atmaya devam ettiğini söyledi. Tan, “İstikrar odaklı ekonomi politikaları makroekonomik göstergelerde iyileşme sinyalleri verirken, yurt içinde dolarizasyonun azalması ve Türk Lirası varlıklara yönelik yabancı yatırımcı talebinin artması bu olumlu süreci pekiştiriyor. Cari işlemler dengesinin iyileşmesiyle TCMB’nin döviz rezervleri güçlenirken, Türk Lirası reel olarak değer kazanıyor.’’ diye konuştu. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu artırmasının, bu dengelenme sürecinin yurt dışı piyasalarda da olumlu karşılandığını gösterdiğini belirten Tan, kredi risk primindeki (CDS) düşüşün de piyasalarda güveni artıran bir diğer faktör olarak öne çıktığını vurguladı.

"125 milyon dolar tutarında mavi ve yeşil tahvil ihraç ettik"

QNB Türkiye’nin yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Ömür Tan, bankanın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarındaki liderliğini vurguladı. Tan, “Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığımız iş birliği sayesinde toplamda 125 milyon ABD doları tutarında mavi ve yeşil tahvil ihraç ettik. Bu ihraçlar, bankamızın çevresel hedeflerine katkı sağlarken Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol oynuyor” dedi. Yeşil tahvil, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu projeleri desteklerken, Türkiye’de bir ilk olan mavi tahvil ise su kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik projelere finansman sağlıyor. Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla İhracatçı Kadınlar Derneği ile başlatılan “Kadınlar İçin İhracat Akademisi” projesine de değinen Tan, bu projeyle 600’den fazla kadının iş dünyasında güçlenmesi ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağladıklarını söyledi. Tan, dijitalleşme alanında attıkları adımların altını çizerek, yeni kurulan iştirakleri olan QNBpay’in dijital ödeme sistemlerinde sektörde fark yaratan bir yenilik olduğunu belirtti ve yeni nesil ödeme çözümleriyle şirketlerin ödeme ihtiyaçlarını güvenli, hızlı ve müşteri odaklı bir şekilde karşılamaya devam edebileceklerini ifade etti.