Qua Granite'den konteyner hamlesi

Küresel ticaretin en önemli sorunlarından biri olan konteyner krizi, tedarik zincirinde kesintilere neden olurken, Türkiye'deki şirketler de bu alanda yatırımlara yöneldi.

Borsa İstanbul'da da işlem gören Qua Granite, Çin'den 302 adet konteyner alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, uluslararası taşımacılıkta konteyner bulunması konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak, fiyat rekabetini korumak, daha sağlıklı planlama yapmak, tamamlanmakta olan yatırımlarımız nedeniyle artacak konteyner ihtiyacını karşılamak ve ürünleri zamanında müşterilere ulaştırmak adına Çin'den 302 adet konteyner alımı yapılması için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Yatırımın toplam maliyetinin 890 bin dolar olduğu kaydedildi.

Konteynerlerin 151 adetinin teslim alındığı belirtilirken, kalanının ise 2021 yılı sonuna kadar alınmasının planlandığı ifade edildi.

Şirket ihtiyaç duyulması halinde ilave konteyner alımına devam edileceğini de belirtti.

Qua Granite'nin halka arzı bu yılın en büyükleri arasında yer alırken, halk arza 846 bin 353 yatırımcı katılmıştı.