Qua Granite'nin halka arzında medya planlama ile 840 bin talep

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 5-6 Nisan’da halka arz edildi. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşen arzda 840 bin talep toplandı.

Halka arza 845.221 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.020 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 108 yerli kurumsal yatırımcı ve 4 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 846.353 yatırımcı katıldı.

Adflex Medya, halka arz sürecinde Qua Granite'nin iletişim planlamasını yönetirken, rekor talep toplanmasında da önemli bir pay sahibi oldu. Televizyon planlamasında ölçülebilir kanallar ve tematik kanallarda satın alma gerçekleştiren Adflex Medya, 5 farklı kampanya ile halka arzın duyulmasını sağladı.

Qua Granite olarak alınan sonuçtan son derece memnun olduklarını dile getiren Dijital Kanallar Müdürü Seçkin Çağrıcı, “Dijital dünyada gerçekleştirdiğimiz yayınlarla birlikte 220 milyondan fazla gösterim aldık. Admatic Interstitial ve Masthead reklam modellerinin marka bilinilirliğine etkisi oldukça yüksek oldu. Oluşan kullanıcı havuzuna da Admatic'in reklam modelleri üzerinden Re-Marketing yaparak yeniden ulaştık.” dedi.

Offline medya ve dijital medya satın alma yönetimini Adflex Medya’ya emanet eden Qua Granite'nin Google Ads ve sosyal medya reklamları ise kendi bünyesinde bulunan Dijital Pazarlama Departmanı tarafından yürütüldü.