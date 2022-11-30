QUA Granite’nin yeni satış direktörü; Yasin Erdoğan
Teknik granit üreticisi QUA Granite’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yasin Erdoğan, “QUA Granite Satış Direktörü” olarak göreve başladı.
Yasin Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Almanya Schmalkalden University of Applied Sciences’da Ekonomi öğrenimi gören Erdoğan, ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı.
15 yıllık kariyer hayatına Turkcell’de Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yasin Erdoğan; GSM sektöründe yerelleşme, bayi kampanyaları, dağıtım kanalları yapılanması ve kampanya yönetimi konularında uzmanlaştı. Erdoğan, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe birçok projeyi hayata geçirdi.