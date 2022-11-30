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QUA Granite’nin yeni satış direktörü; Yasin Erdoğan

Teknik granit üreticisi QUA Granite’de üst düzey bir ata­ma gerçekleşti. Yasin Erdoğan, “QUA Granite Satış Direk­törü” olarak göreve başladı.

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Yasin Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Almanya Schmalkalden University of Applied Sciences’da Ekonomi öğrenimi gören Er­doğan, ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı.

15 yıllık kariyer hayatına Turk­cell’de Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yasin Erdo­ğan; GSM sektöründe yerelleşme, bayi kampanyaları, dağıtım kanalları yapılanması ve kampanya yönetimi konularında uz­manlaştı. Erdoğan, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe bir­çok projeyi hayata geçirdi.