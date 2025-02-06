Qualcomm'un kârı ve geliri tahminleri aştı

Geçen sene Aralık ayı sonunda biten ilk çeyrek döneminde hisse başına kârı 2,96 dolar olan beklentilerin üzerinde 3,41 dolar olarak gerçekleşen Qualcomm'un aynı dönemde geliri de 10,93 milyar dolar olan beklentileri aşarak 11,67 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Şirket net kârının bir önceki yılki 2,77 milyar dolar veya hisse başına 2,46 dolardan yüzde15 artışla 3,18 milyar dolara veya hisse başına 2,83 dolara yükseldiğini açıkladı.

Foreks'te yer alan habere göre Qualcomm için en önemli pazar, yıllık bazda yüzde 13 büyüyerek 7,57 milyar dolar ulaşan mobil telefonlar olurken; en hızlı büyüyen pazarı ise yüzde 61 artarak 961 milyon dolara ulaşan otomotiv oldu.