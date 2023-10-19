Quantum, ‘Cumhuriyetin Saati’ koleksiyonunu tanıttı

Sevilay ÇOBAN

Koleksiyonun saatlerinde kullanılan dayanıklı ve çizilmeye karşı dirençli safir kristal cam, özel olarak üretilmiş 316L paslanmaz çelik kasa ve kordon, kadın versiyonunda gerçek sedef kadran ve Citizen-Miyota işbirliği ile üretilen 8215 ve 82S0 otomatik mekanizmalar tarih ve zamanın eşsiz birleşimini temsil ediyor.

Arıkan Saat’i 1985 yılında Tahtakale’de 13 m2 bir dükkanda başlayan yolculuğunu anlatan Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, “Hayalimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır en yüksek kalitede bir prestij koleksiyonu hazırlamaktı. Tasarım ve hayata geçirme sürecimiz yaklaşık 1 yıl sürdü. Cumhuriyet’e ve onun değerlerine ithaf ettiğimiz bu prestij koleksiyonumuzu tanıtmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyorum” dedi.

“Özel projelerin saati”

Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan ise Quantum’un “Özel Projelerin Saati” olduğuna vurgu yaptı. Quantum’un geçmişteki özel projelerine de dikkat çeken Serdar Arıkan şunları söyledi: “Quantum 1995’te Japon mekanizma, profesyonel dalgıç saatleriyle pazara sunuldu.

Çeyrek asırlık bir marka olan Quantum, dalış saatleriyle rekorlar kırarak, sporculara verdiği desteğiyle uluslararası mecralara da ulaşmış çok önemli bir markadır. 1999-2004 yılları arasında Dünyaca ünlü Dalgıç Yasemin Dalkılıç’ın Barracuda saatleri ile ilk dalışından son dalışına kadar Quantum yanındaydı. 2011 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin 100. yılına özel koleksiyonu tanıttı ve Anadolu Kartalları filmine sponsor oldu.

2016 yılında Türkiye Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen’e sponsor olarak 2 yıl iş birliğimizi devam ettirdik. 2017 yılında Türkiye’nin 3 büyük kulübünden ilham alan Quantum, ürettiği “Taraftar Saatleri” ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftarlarıyla saatlerini buluşturdu. ‘Time keper’ konumlanması ile zamanı tutan bir markanın ‘Cumhuriyetin Saati’ koleksiyonunu üretmesi de son derece özel bir projedir. Bizim hayalimiz Quantum saatlerini tüm dünyaya tanıtmak.”