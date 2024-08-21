Quick Finans ile Tenax Otomotiv'den yeni adım

KOBİ'lerin ve esnafın finansman ihtiyaçlarının desteklenmesinde lider rol üstlendiklerini aktaran Nihat Karadağ, "Quick Finans'ın, sektörünün çok daha ilerisindeki bir yoğunlukla, toplam kullandırdığı kredi portföyünün yüzde 90'ını KOBİ ve esnafımıza verilen ticari krediler oluşturmaktadır" diyen Nihat Karadağ, "Ülke ekonomimizin gelişimine katkı sağlayacak sağlıklı finansman yöntem ve çözümlerini geliştirmek suretiyle, ticari araç segmentinde lider markalarla işbirliklerimizi her geçen gün artırmaktayız" ifadelerini kullandı.

Karadağ, sektörün seçkin ve tecrübeli kadrosunu oluşturduklarını kaydederek, "Ülke sathında hızla yaygın bir kapsayıcılığa ulaşarak, oluşturduğu başarılı işbirlikleri sonucunda ülkemizin önde gelen markaları, distribütör ve bayilerinin yönelimini kazanarak çekim merkezi haline gelmiştir. Bu gelişimin önemli kazanımlarından biri olarak da, Sakarya'da üretim yapan Türkiye’nin yerli hafif ticari araç üreticisi Tenax Otomotiv ile işbirliğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Avantajlı oranlarla kredi imkanı

Tenax Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Yüksel de Tenax'ın Türkiye'nin Sakarya'daki üretim tesislerinden dünyaya açılan yerli hafif ticari araç markası olduğuna işaret ederek, yeni işbirliğiyle müşterilerine krediye çok daha kolay ulaşma fırsatı sunulduğunu kaydetti ve ekledi: "Bu işbirliği sayesinde, Tenax müşterileri bayilerimizin show roomlarından çıkmadan avantajlı oranlarla kredi başvurusu yaparak 1-2 saat içerisinde krediye kavuşabilecekler."