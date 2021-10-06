QUPSafety, yüksekte çalışanları hayata bağlıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - “Yüksekte çalışmak zorunda olanları bilinçlendirerek hayatta kalmalarını sağlıyoruz” diyen Mustafa Parıldayan, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’nda yaşam hattı sistemlerinin 2019 yılından itibaren zorunluluk olarak yer aldığına işaret etti. Faaliyetlerini QUPSafety markası altında topladıklarını belirten Parıldayan, yaşam hattı sistemleri üretimi ve montajının yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmeti de verdiklerini aktardı. Fabrikalarda yüksekte çalışan ve risk altında bulunan personellere eğitim vererek yetkinlik kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Parıldayan, 35 kişi ile hizmet verdiklerini anlattı.

Yaşam hattı sistemlerini ‘yüksekte çalışanların düşme riski olan bölgelerde kendini güvenli olarak bağladığı noktalar’ şeklinde açıklayan Parıldayan, “Yüksekte çalışmanın risk ve zorluklarını yakından biliyoruz ve bu konuda önlem alamayacak insanlara yardımcı oluyoruz. Çalışanların yüksekte güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için yaşam halatları, ankrajlar, emniyet kemerleri ve diğer yüksekte çalışma ekipmanlarını sağlıyor, tasarlıyor ve üretiyoruz. Yaşam hatları çatılara ya da yüksek noktalara monte ediliyor ve buralarda sabit kalıyor. Herhangi bir bakım ya da temizlik gibi nedenlerle yüksek noktalarda çalışacak personel sisteme bağlanıyor ve riskli bir durumda askıda kalıyor. Yasal zorunluluk olmasıyla birlikte sektörde büyük bir boşluk olduğunu gözlemledik. Geçmiş deneyimlerimizi ve mühendislik birikimimizi harmanlayarak QUPSafety’i devreye aldık. Halihazırda kurumsal olarak Türkiye’de hizmet veren büyük endüstriyel kuruluşların hemen hemen hepsine hizmet veriyoruz. Ancak bundan sonraki hedefimiz konutlarda da yaşam hattı sistemlerinin yaygınlaşması için çalışmak olacak” dedi. İnovatif sistem tasarımları üzerine de çalıştıklarını açıklayan Parıldayan, müşterilerin kendi montajını yapabileceği sistemleri pazara sunacaklarını bildirdi.