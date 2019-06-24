R Group'tan organik üretim

24 Haziran 2019

Denim sektöründe kumaş tedarikinin yanı sıra denim kumaştan hazır giyim mamulleri üreten R Group, 1997 yılında Realteks’in kuruluşuyla birlikte bünyesinde yer alan 12 firmayla hazır giyim imalatı ve ihracatı yapıyor. 2018 yılında aylık üretimlerinin grup olarak 1 milyon adet ile 1.3 milyon adet arasında değiştiğini bildiren R Group Dış Ticaret Müdürü Demet Ceylandağ, 2018 yılında cirolarının ise 1.5 milyar lira olduğunu kaydetti.

Firmalarının bu yılki büyüme hedefinin yüzde 10 olduğunu ve ilk çeyrekte 2018 yılına göre üretimde artış yaşadıklarını bildiren Ceylandağ, “Grup firmalarımızın tamamı ihracat yapıyor. Grubun gelirinin yüzde 90’ını ihracat oluşturuyor. Başlıca ihracat yaptığımız ülkeler Danimarka, İtalya, İngiltere, ABD, Almanya, Fransa ve İspanya” dedi.

Yeni dönemde organik ve geri dönüşümlü ürünlere yöneldiklerini aktaran Demet Ceylandağ, robotik üretim yapan Düzce fabrikalarında söz konusu ürünlerin üretimine ağırlık verdiklerini iletti.

Ayrıca Düzce fabrikalarında yaklaşık 1 milyon euro’luk enerji yatırımı yaptıklarını dile getiren Ceylandağ, kendi elektriklerini üretmek için kojenerasyon yatırımı yaptıklarını duyurdu.

Ceylandağ, bununla birlikte Düzce fabrikalarında Endüstri 4.0 kapsamında son üç yılda yeniden yapılanmaya gidildiğini duyurdu.

Ürünlere farklı yıkamalar uygulayıp koleksiyonlar geliştiriyor

Diğer taraftan grup firmalarında Ar-Ge merkezleri bulunduğunu ve bu merkezlerde sürekli tasarımlar yapıldığını, sürdürülebilirlik projeleri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yaptıkları bilgisini veren Demet Ceylandağ, özellikle bugün itibarıyla bu projelerin çevreye duyarlılık ve insan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Ceylandağ, “Ar-Ge kapsamında ürünlerimize farklı yıkamalar uygulayarak geliştirdiğimiz koleksiyonları müşterilerimize sunuyoruz. Realkom Düzce fabrikamız halihazırda Ar-Ge merkezimiz olarak faaliyet gösteriyor. Geliştirilen ve yeni yıkamalar uygulanan bu ürünlerin ihracatını yapıyoruz” diye konuştu.

“Yükselen enflasyonla birlikte maliyetler artış gösterdi”

Öte yandan son bir yılda kurdaki aşırı dalgalanmanın hammadde fiyatlarını yükselttiğini ve müşteriler tarafında ise fiyat baskısı oluşturduğunu dile getiren Demet Ceylandağ, Türkiye hazır giyim sektörünün ihracatının büyük bir kısmını Avrupa’ya yaptığını iletti.

Türkiye’de konfeksiyon sektörü işçi maliyetinin diğer ihracatçı ülkeler olan Çin, Fas, Tunus, Bangladeş ve Sri Lanka ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek kaldığını ifade eden Ceylandağ, “Rekabette geri kalmamak için hammaddenin uygun fiyatla tedariki önem kazanmalı. Türkiye, yüksek işçilik maliyet dezavantajını katma değerli ürünler üreterek aşmaya çalışıyor” ifadelerini kaydetti.