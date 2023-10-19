Rabam’ın yeni CEO’su Murat Günay oldu

Yeni nesil araç uygulaması Rabam’da, üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Otomobil sektöründe hızlı, güvenilir, şeffaf ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarına her gün biraz daha hız veren şirket, son olarak Eleman.net’tin en üst seviyede yöneticiliğini yapan Murat Günay’ı CEO pozisyonuna atadı.

Ekonomi alanında lisans eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans yapan Günay, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok farklı kurumda üst düzey yöneticilik yaptı. Citibank'ta müşteri hizmetleri müdür yardımcılığı, Sahibinden.com'da operasyon ve müşteri hizmetleri direktörlüğü, Cleanzy.com’da uluslararası operasyonlardan sorumlu operasyon ve müşteri hizmetleri başkanlığı, 140’ı aşkın ülkede faaliyet gösteren Modanisa.com’un müşteri hizmetleri direktörlüğü ile Papara.com’da müşteri deneyimi direktörü gibi pozisyonlarda başarılı çalışmalara imza atan Günay, eleman.net’teki görevinin ardından Rabam’ın yeni CEO’su olarak atandı.