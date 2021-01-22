Radisson Blu Hotel Kayseri, yarıyıl tatili için 'Kayak Paketi' hazırladı

Artaş Grubu turizm yatırımlarından olan Radisson Blu Hotel Kayseri, Erciyes’de yarıyıl tatilini kayak sporları ile değerlendirmek isteyenlere özel konaklama paketi hazırladı. Beş yıldızlı otelin konaklama paketinde kahvaltı, Erciyes kayak merkezine çift yön transfer ve Ski Pass imkanları yer aldı.

Otel müşterilerine özel pandemiye uygun konaklama paketi hazırladıklarını belirten Kayseri Radisson Blu Hotel Genel Müdürü Menderes Karaküçük, “Online eğitim, projeler, sınavlar, ödevler derken öğrenci ve ailelerin dört gözle bekledikleri yarıyıl tatili bu yıl üç haftaya uzatıldı. Erciyes, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da öğrenci ve velilerin kar üzerinde doyasıya eğlenerek verimli bir zaman geçirmeleri noktasında önemli bir yere sahip. Yarıyıl tatilinde ayrıcalıklı kayak paketimizle kayak sporunu seven gençleri ve ailelerini otelimizde keyifle ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Otel misafirlerimiz, dünya standartlarındaki pistleri ve eşsiz doğasıyla her türlü ihtiyacı ve beklentiyi fazlasıyla karşılayabilen Erciyes’de; bir gün balonla uçuş yapabilir, ertesi gün kayak yapma opsiyonuna ek yakın noktada yer alan Kapadokya’da kültür turizmi gerçekleştirebilirler” ifadelerini kullandı.

Güvenli Turizm Sertifikası’na da sahip olan Radisson Blu Hotel Kayseri, Tripadvisor Traveller’s Choice 2020 ödülüne layık görülmüştü.