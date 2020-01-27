Radisson, Türkiye'de üç otel daha açacak

27 Ocak 2020

Radisson, 2020 yılının ikinci çeyriğinde İstanbul'un Sultanahmet ve Beyazıt semtleri ile İzmir'in Aliağa ilçesinde birer otel açacak.

İstanbul’un turistik semtlerinden Beyazıt ve Sultanahmet’te Pantur Turizm ve Ticaret A.Ş yatırımı ile Radisson Hotel President Beyazıt ve Radisson Hotel Sultanahmet olarak operasyona başlayacak.

İzmir’in Aliağa ilçesinde açılacak olan Radisson Hotel İzmir Aliağa ise Elif İntro Otelcilik tarafından destekleniyor.

Radisson Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes yeni yatırımlarına dair şunları söyledi: “Radisson Hotel Group’un Türkiye pazarına olan güçlü taahhüdü, Türkiye'de 30'un üzerinde otel ile büyümeye devam ediyor Radisson Hotel Group, üst segment kategorisinde, İstanbul’un en geniş otel zinciri olarak öne çıkıyor. Bu anlamda, markalarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile gurur duyuyoruz”.

Radisson Hotel Group Türkiye'de 30'un üzerinde otel ile faaliyet gösteriyor.