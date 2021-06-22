Rahmi Koç: Koç Topluluğu daima kanunlara riayet etmiş bir kuruluştur

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, "Koç Topluluğu daima kanunlara sonuna kadar riayet etmiş, saygılı davranmış ve her zaman vergilerini vaktinden evvel ödemiş bir kuruluştur." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu yayını Bizden Haberler dergisinin Koç Topluluğu'nun kuruluşunun 95. yıl dönümüne özel sayısında değerlendirmelerde Rahmi Koç, Türkiye’de birçok ticarethanenin, kurucuları öldükten sonra aile içerisindeki anlaşmazlıklar ve miras kavgalarından ötürü ikinci jenerasyona dahi geçemediğini, kendilerinin ise üçüncü jenerasyon olan bayilerinin bulunduğunu, çoğu hatırı sayılır şirketlerde aile fertlerinin, mirası üçüncü jenerasyona maalesef taşıyamadığını belirtti.

Yerli yeya yabancı olsun ortaklıkların aynen evlilikler gibi hassas konular olduğunu, çok dikkatli davranış ve hareket istediğini aktaran Koç, "Hiçbir zaman fevri ve hissi davranışları kaldırmaz ve böyle davranışlarla başarılı olunamaz. Bu işin içinde darılmak, küsmek veya bıkmak yoktur. Esas gaye, işin selametidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman zaman Koç ailesi menfaati ile Holding’in menfaati örtüşmediğini ifade eden Rahmi Koç, "Bu da işin tabiatı icabıdır ve bazen aile şapkasını çıkarıp Holding şapkasını giyerek karar vermek durumunda kalmışızdır." ifadelerini kullandı.

Rahmi Koç, bugün Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7’sini kendilerinin yaptığını kaydetti.

"İkinci asrımıza aynı güçle adım atmaya hazırız"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Topluluğu'nun sadece bir sanayi topluluğu olmadığını, 95 yıllık tarihlerinde de hiçbir zaman sadece ekonomik değer odaklı olmadıklarını aktararak, "95 yıldır, başkalarının görmediğini görerek, vizyoner bakış açımız ve sağlam kurumsal yapımızla Türkiye’de liderliğimizi koruyarak dünyanın en güçlü şirketleri arasında yer aldık. Koç Topluluğu olarak, geçmiş değerlerimizin ışığında ve yeni dijital kültürün rehberliğinde ikinci asrımıza aynı güçle adım atmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Vehbi Koç’un 100 yıllık şirket olma hayaline çok yakın olduklarını ve bu hayaline erişeceklerini vurgulayan Koç, "Bununla da yetinmeyip yeni hedeflerimizi ikinci yüzyılımızda çağın koşullarına göre tasavvur ederek daha yükseğe taşıyacağız. Bunu, güçlü insan kaynağımız, zamanın ötesinde düşünen vizyoner yöneticilerimiz, kader birliği yaptığımız paydaşlarımızla beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Vehbi Bey, bugünleri görse büyük bir gurur ve mutluluk duyardı"

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ise "Vehbi Bey, geleceği, yani bugünleri hayal ederek pek çok sektörün altyapısını oluşturacak girişimlerle bir taraftan Topluluğumuzun bir taraftan da ülkemizin kurumsal yapılanmasına önayak oldu. Şuna yürekten inanıyorum ki, bugünleri görse büyük bir gurur ve mutluluk duyardı." ifadelerini kullandı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, geleceğin, hızla değişen ve giderek karmaşıklaşan yeni dünyayı anlayanların, trendleri önceden görüp yön verenlerin olacağını belirterek, "Topluluk şirketlerimizin, geleceği şekillendirenler arasına ismini yazdırmayı sürdüreceğinden eminiz. Zira bugüne kadar başarılanları biliyor, kurulan hayallerin gerçekleşeceğine de yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"34 farklı para birimiyle iş yapıyoruz"

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ise küresel bir vizyona sahip olan Koç Topluluğu'nda 100 bini aşkın çalışanın bulunduğunu belirterek, "Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler topluluğuyuz. Yurt dışında ise 60’tan fazla üretim tesisi ve pazarlama şirketimiz bulunuyor. Ofislerimizde 49 farklı dil konuşuluyor. 34 farklı para birimiyle iş yapıyoruz. Topluluğumuzun uzun vadeli değer yaratma hedefiyle faaliyetlerine ve yatırımlarına devam etmesini mümkün kılan bir kurumsal yönetim yapısına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.