Rahmi Koç’tan asırlık şirket olma tüyoları

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türkiye’de birçok ticarethanenin, kurucuları öldükten sonra aile içerisindeki anlaşmazlıklardan ötürü ikinci jenerasyona dahi geçemediğini söyledi. Koç, kendilerinin ise üçüncü jenerasyon olan bayilerinin bulunduğunu hatırlattı.

Koç Topluluğu yayını Bizden Haberler dergisinin Koç Topluluğu'nun kuruluşunun 95. yıl dönümüne özel sayısında değerlendirmelerde Rahmi Koç, Türkiye’de birçok ticarethanenin, kurucuları öldükten sonra aile içerisindeki anlaşmazlıklar ve miras kavgalarından ötürü ikinci jenerasyona dahi geçemediğini, kendilerinin ise üçüncü jenerasyon olan bayilerinin bulunduğunu, çoğu hatırı sayılır şirketlerde aile fertlerinin, mirası üçüncü jenerasyona maalesef taşıyamadığını belirtti. Ortaklıkların hassas konular olduğunu, çok dikkatli davranış istediğini aktaran Koç, "Hiçbir zaman fevri ve hissi davranışları kaldırmaz. Esas gaye, işin selametidir. Koç Topluluğu daima kanunlara sonuna kadar riayet etmiş, saygılı davranmış ve her zaman vergilerini vaktinden evvel ödemiş bir kuruluştur" değerlendirmesinde bulundu.

‘Türkiye ihracatının yüzde 7’si bize ait’

Rahmi Koç, memlekette ilk sanayi hamlesini kendilerinin yapması nedeniyle bürokraside birçok mevzuatın oluşmasında önemli katkıları olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "1963’te Holding’in kuruluşundan itibaren Topluluk hakiki bir kurumsal müessese oldu ve bir 'Koç kültürü' yerleşti. Tercihen idareciler içeriden seçildiler. Dışarıdan gelenler ne hikmetse Koç kültürüne ayak uydurmakta sıkıntı çektiler, bazıları hiç adapte olamadı bazıları ise zorlandılar." Koç, bugün Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7’sini kendilerinin yaptığını kaydetti.

‘İkinci asra aynı güçle hazırız’

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise, Koç Topluluğu'nun sadece bir sanayi topluluğu olmadığını, 95 yıllık tarihlerinde de hiçbir zaman sadece ekonomik değer odaklı olmadıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Memleketimizin ekonomisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde ülkemizden kazandığımızı insanımızla paylaşmayı üstümüze vazife addettik. 'Önce insan', bizim için kavramsal bir yaklaşımdan ziyade temel ilke oldu. Sağlıktan kültüre, eğitimden çevreye uzanan alanlardaki faaliyetlerimizle milyonlarca insanın hayatına dokunduk ve bu çalışmalarımıza aynı arzuyla devam edeceğiz. Koç Topluluğu olarak, geçmiş değerlerimizin ışığında ve yeni dijital kültürün rehberliğinde ikinci asrımıza aynı güçle adım atmaya hazırız."

‘Vehbi Bey, bugünleri görse gurur duyardı’

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ise, "Vehbi Bey, geleceği hayal ederek pek çok sektörün altyapısını oluşturacak girişimlerle Topluluğumuz’un ve ülkemizin kurumsal yapılanmasına ön ayak oldu. Bugünleri görse büyük bir gurur ve mutluluk duyardı" ifadelerini kullandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, "Topluluk şirketlerimizin, geleceği şekillendirenler arasına ismini yazdırmayı sürdüreceğinden eminiz. Zira bugüne kadar başarılanları biliyor, kurulan hayallerin gerçekleşeceğine de yürekten inanıyoruz" dedi.

"34 farklı para birimiyle iş yapıyoruz"

Küresel bir vizyona sahip olan Koç Topluluğu'nda 100 bini aşkın çalışanın bulunduğunu bildiren Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ise, "Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler topluluğuyuz. Yurtdışında ise 60’tan fazla üretim tesisi ve pazarlama şirketimiz bulunuyor. Ofislerimizde 49 farklı dil konuşuluyor. 34 farklı para birimiyle iş yapıyoruz” dedi.